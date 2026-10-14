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Amor y Sexo

Qué siente un hombre cuando finges orgasmos y cómo te descubre

Aunque puede ser una salida fácil, fingir orgasmos causa más daño que alivio en una relación, y así reaccionan los hombres cuando descubren a su pareja.

Octubre 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Qué siente un hombre cuando finges orgasmos y cómo te descubre

Qué siente un hombre cuando finges orgasmos y cómo te descubre

Getty Images

Cuando una mujer finge orgasmos, puede ser por distintas razones, desde evitar que su pareja se sienta insegura, hasta la presión por cumplir con las expectativas secuelas y evitar una situación incómoda en la cama.

Sin embargo, fingir orgasmos puede generar más problemas que alivio dentro de una relación, pues así como una mujer puede sentirse herida al descubrir que su pareja finge placer, los hombres también pueden experimentar inseguridad, decepción o desconfianza al enterarse de que ella ha fingido un orgasmo.

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¿Qué siente un hombre cuando descubre que su pareja finge orgasmos?

Cuando un hombre descubre o sospecha que su pareja ha fingido un orgasmo, puede experimentar distintas emociones, desde inseguridad y decepción, hasta dudas sobre su desempeño sexual que terminan afectando la dinámica de pareja.

Frustración y fracaso

Para muchos hombres, tener un buen desempeño sexual significa hacer que su pareja sienta orgasmos intensos y mucho placer, y cuando descubren que su pareja gingio el orgasmo, sienten que fallaron y que no son buenos amantes.

Inseguridad y dudas

Comienza a preguntarse si su pareja ha fingido orgasmos en otras ocasiones y comienza a sentir desconfianza, ya no solo sobre su desempeño en la cama, también comienza a dudar de la honestidad de su pareja en la intimidad.

Se siente herido en su ego

Para muchos hombres, la idea de que su pareja haya tenido que fingir un orgasmo, ya sea para terminar con el encuentro o para no herirlo, resulta un insulto a su ego, se sienten heridos y hasta ofendidos.

Presión para ser mejor

Algunos hombres comienzan a sentirse presionados para rendir mejor en la cama y buscan la forma de aguantar más o se esfuerzan el doble para satisfacer a su pareja, pero muchas veces esta presión les genera más estrés y terminan por sentirse peor.

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Qué siente un hombre cuando finges orgasmos y cómo te descubre

Getty Images

¿Cómo se dan cuenta de que has fingido un orgasmo?

Existen algunas señales que te podrían delatar si estás fingiendo un orgasmo o no:

Tus reacciones se ven forzadas

Si las expresiones, los sonidos o los movimientos parecen exagerados o poco espontáneos, tu pareja podría sospechar que estás intentando representar una reacción en lugar de responder a lo que sientes.

Siente que actúas diferente

Cuando existe confianza y una vida sexual compartida, algunas personas reconocen ciertos patrones en las respuestas de su pareja, y si perciben un cambio repentino en sus reacciones, podrían preguntarse si realmente ha disfrutado del encuentro.

Evitas hablar de lo que te gusta

A veces, las sospechas surgen después del encuentro sexual, cuando la pareja nota que existe dificultad para hablar de preferencias y expresar qué fue lo que le gustó de su momento de intimidad.

Nota que no estás satisfecha

Algunas parejas observan que, después del encuentro sexual, la otra persona parece distante, frustrada o poco satisfecha.

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