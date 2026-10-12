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Amor y Sexo

Por qué algunos hombres fingen orgasmos y cuáles son las señales que los delatan

Las mujeres no son las únicas que lo hacen, los hombres también fingen orgasmos, y así es como puedes darte cuenta.

Octubre 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Por qué algunos hombres fingen orgasmos y cuáles son las señales que los delatan

Por qué algunos hombres fingen orgasmos y cuáles son las señales que los delatan

Getty Images

Durante años se ha hablado exclusivamente sobre el hecho de que las mujeres son propensas a fingir los orgasmos; sin embargo, con el paso del tiempo se ha descubierto que los hombres también fingen orgasmos.

De acuerdo con expertos en sexualidad, la idea de que los hombres siempre disfrutan del sexo, alcanzan el orgasmo sin dificultad y muestran señales evidentes cuando lo consiguen es un mito, pues la respuesta sexual masculina es más compleja de lo que parece y no siempre termina con la eyaculación.

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¿Por qué los hombres fingen orgasmos?

Existen distintas razones por las que los hombres pueden fingir sus orgasmos, desde la presión por satisfacer a su pareja hasta el estrés, la ansiedad o las dificultades para llegar al clímax.

Presión por satisfacer a su pareja

Algunos hombres fingen orgasmos por la presión de satisfacer a su pareja y el temor a que sus dificultades para llegar al clímax se interpreten como falta de deseo o atracción.

Quieren evitar herir los sentimientos de su pareja

Algunos hombres fingen orgasmos para evitar que su pareja se sienta poco atractiva o piense que no disfrutan del sexo, aunque esto puede dificultar la comunicación sobre sus verdaderas necesidades y preferencias.

Estrés, ansiedad o cansancio

El estrés, la falta de sueño, las preocupaciones cotidianas y la ansiedad por el rendimiento pueden interferir con la respuesta sexual.

Quieren terminar el encuentro sexual

No todos los encuentros tienen que terminar en un orgasmo, pero algunas personas sienten que deben llegar a ese punto para considerar que el sexo ha concluido.

Les cuesta hablar de sus necesidades sexuales

La vergüenza, el temor a ser juzgados o la dificultad para expresar lo que les gusta pueden llevar a algunos hombres a ocultar lo que experimentan durante el sexo.

Qué sienten los hombres cuando tienen un orgasmo, en sus palabras

Por qué algunos hombres fingen orgasmos y cuáles son las señales que los delatan

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¿Cómo saber si un hombre finge orgasmos?

Identificar un orgasmo fingido no es sencillo, ya que no existen señales definitivas; sin embargo, ciertos comportamientos recurrentes pueden generar sospechas si difieren de las reacciones habituales de la pareja.

No hay eyaculación visible

La ausencia de semen puede generar sospechas, pero no confirma que un hombre finja un orgasmo, ya que puede llegar al clímax sin eyacular o eyacular sin experimentar un orgasmo.

Su reacción es poco natural o exagerada

Algunos hombres pueden exagerar los gemidos, la respiración o los movimientos corporales para transmitir que han llegado al clímax. Si estas reacciones parecen ensayadas o cambian notablemente respecto a otros encuentros, podrían ser una señal.

El encuentro termina de forma repentina

Si pasa de estar excitado a dar por terminado el encuentro sin una transición evidente, su pareja podría preguntarse qué ocurrió.

Evita hablar sobre lo que siente

Si cambia de tema cuando le preguntan por su experiencia sexual, se muestra incómodo o evita hablar de sus dificultades para llegar al orgasmo, podría haber algo que le cueste expresar.

Sus palabras no coinciden con lo que transmite su cuerpo

En ocasiones, una persona afirma haber disfrutado mucho, pero parece tensa, distraída o desconectada durante el encuentro.

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fingir orgasmos
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