Fingir un orgasmo puede parecer una salida sencilla para evitar una conversación incómoda, no herir los sentimientos de la pareja o simplemente terminar un encuentro íntimo; sin embargo, cuando se convierte en un hábito, puede tener consecuencias en tu relación y hasta en tu vida sexual.

Hacerlo de manera ocasional, podría no significar un problema serio en sí, pero cuando se convierte en parte de la dinámica sexual de la pareja, podría afectarles mucho más de lo que crees, ya que estarías enviando señales equivocadas a tu pareja.

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¿Cómo te afecta fingir tus orgasmos?

Cuando finges tus orgasmos en lugar de hablar con tu pareja directamente sobre el tema, le estás enviando las señales equivocadas, pues puede estar convencido de que determinadas caricias, ritmos o formas de intimidad funcionan, cuando en realidad no están generando el placer que cree.

Esto no sólo afecta a tu vida sexual, sino que también puede generar problemas en la relación que tarde o temprano se manifiestan y ponen en riesgo su estabilidad.

Tu pareja cree que su sexualidad es buena

Una de las principales consecuencias es que se crea una falsa sensación de satisfacción, cuando finges repetidamente, tu pareja puede asumir que conoce lo que disfrutas y dejar de preguntar o explorar otras formas de intimidad, y esto puede hacer que una dinámica sexual poco satisfactoria se mantenga durante meses o incluso años.

El tema se vuelve más complicado de resolver

Fingir orgasmos para evitar conversaciones incómodas puede dificultar que expreses tus deseos y necesidades, cuando hablas con honestidad sobre lo que te gusta y te hace sentir cómoda es clave para construir una intimidad más satisfactoria.

Así es como fingir tus orgasmos está afectando a tu relación aunque no te des cuenta Getty Images

Genera distancia emocional

El problema no está únicamente en el orgasmo, sino en lo que ocurre cuando una persona siente que debe aparentar algo frente a su pareja, pues con el tiempo, mantener esa apariencia puede generar frustración, culpa o sensación de desconexión.

Se crean expectativas poco realistas sobre el placer

Fingir también puede contribuir a que ambos tengan una percepción poco realista de lo que funciona sexualmente, la pareja recibe información incorrecta y puede repetir comportamientos pensando que producen placer.

Por eso, más que concentrarse únicamente en llegar al orgasmo, resulta importante prestar atención a la experiencia completa: comodidad, deseo, comunicación y disfrute.

Puede afectar la confianza de tu pareja cuando descubre que finges

Si la pareja descubre después de mucho tiempo que los orgasmos fueron fingidos, podría sentirse confundida o incluso engañada, no necesariamente porque el orgasmo sea una obligación, sino porque la información sobre la vida íntima de ambos dejó de ser honesta.

Te alejas de tu propio placer

Fingir satisfacción puede alejarte de tus propias sensaciones y necesidades, pues al reconocer qué te gusta y qué te produce placer es fundamental para vivir tu sexualidad con libertad y confianza.

En una relación con confianza, decir “esto no me está funcionando” no debería interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad para conocerse mejor.