Los eventos astronómicos tienen la capacidad de influir en la vida sexual, y dicen que también los numerológicos. Durante mucho tiempo, estos sucesos han sido vistos como señales de transformación. Incluso en muchas culturas se creía que marcaban cambios importantes en la vida, como revelaciones y nuevas etapas. Por eso, se dice que este 9 de septiembre es el día más importante del año para decretar y manifestar. Si llevas semanas sintiendo que necesitas cerrar una etapa, soltar algo o a alguien que ya no te hace bien o empezar de cero, la numerología tiene esta fecha como la ideal marcada en el calendario, pues distintas corrientes espirituales le atribuyen una energía especialmente relacionada con los cierres, la transformación y los nuevos comienzos.

Hay quienes manifiestan escribiendo deseos, quienes encienden velas y quienes prefieren hacerlo de una manera bastante más placentera: teniendo intimidad durante el portal 9/9. Pero, ¿qué tiene que ver el sexo con todo esto?

Dentro de algunas prácticas espirituales, la intimidad se considera una forma de conectar con el cuerpo y liberar emociones. No significa que tener sexo el 9/9 vaya a hacer que tu ex desaparezca de tus pensamientos o que mañana vayas a conocer al amor de tu vida, pero sí puede convertirse en un ritual simbólico que, dependiendo del contexto, se enfoque en la conexión, el placer o en un cierre.

¿Qué pasa si tienes intimidad durante el portal 9/9 este 9 de septiembre?

¿Se trata de un buen día para tener intimidad con tu pareja? Sí, siempre y cuando estén en buenos términos. Tener sexo durante el portal 9/9 es una forma de conectar con aquello que quieren construir y sincronizarse para dejar atrás lo que ya no les funciona en el vínculo. En este día, la intimidad puede ser mucho más que una cuestión física. Para muchas personas también implica confianza, vulnerabilidad, conexión emocional y presencia. Por eso, dentro de esta interpretación espiritual, tener intimidad puede convertirse en una especie de ritual de reconexión contigo misma y con tu pareja.

Si han tenido discusiones, quizá sea el momento perfecto para reconectar mediante el contacto sexual. En lugar de pensar únicamente en “qué quiero manifestar”, puedes preguntarte: ¿Cómo quiero sentirme en mi próxima etapa con mi pareja?

¿Más segura? ¿Más libre? ¿Más deseada? ¿Más conectada? La idea sería llevar esa intención al momento de intimidad y permitirte estar realmente presente.

Sin embargo, lo que no se recomienda es tener sexo con una persona con la que acabas de cerrar ciclos. Tampoco con aquella que apenas estás logrando soltar, pues la energía del portal podría abrir nuevamente una puerta que te costó trabajo cerrar.

¿Puedes manifestar amor teniendo sexo durante el portal 9/9?

Sí, según algunas creencias espirituales, es posible utilizar la energía sexual como ritual de manifestación. Lo único que debes hacer es concentrarte en lo que quieres atraer mientras vives plenamente la experiencia íntima. Pero recuerda que no existe evidencia científica de que tener sexo durante el 9/9 haga que una manifestación se cumpla. El portal 9/9 pertenece al terreno de la numerología y las creencias espirituales, no a un fenómeno energético demostrado científicamente.