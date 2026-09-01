Qué hacer si tu ex vuelve en septiembre, según la energía del mes

Septiembre tiene fama de sentirse como un nuevo comienzo y como el mes perfecto para empezar de cero. De hecho, la September Theory se ha vuelto muy popular en redes sociales por lo mismo; se trata de una tendencia que plantea que septiembre puede convertirse en un momento especialmente importante para nuestra vida sentimental. Según el trend, es durante este mes cuando podríamos conocer personas nuevas, reencontrarnos con alguien del pasado, comenzar una relación o incluso decidir que es momento de cerrar una historia que ya no nos hace felices.

Y es que después del verano, regresan las rutinas, cambian las prioridades y muchas personas sienten que es momento de ordenar su vida, incluyendo los temas románticos. Pero clásico: por fin lograste superar al innombrable, seguiste con tu vida, y ¡sorpresa! Se le ocurre volver justo cuando empezabas a estar bien. Un mensaje de “¿cómo has estado?”, un like después de meses de silencio o ese inesperado “me acordé de ti” puede ser suficiente para hacerte cuestionar todo lo que creías tener superado.

Pero ten en cuenta algo muy importante: si tu ex aparece este mes, no necesariamente significa que el universo quiera que vuelvan. Entonces, ¿qué deberías hacer al respecto?

Lo que debes hacer si tu ex vuelve este mes, según la energía de septiembre

1. No respondas desde la nostalgia

Esto es muy importante. Es probable que cuando aparezca de nuevo, despierte junto con su regreso algunos recuerdos que creías haber olvidado, como su voz, sus chistes locales o algunas canciones que se dedicaron. Pero extrañar una etapa no significa necesariamente extrañar a la persona que existe hoy. Antes de releer conversaciones y mirar viejas fotografías, recuerda la razón que te llevó a terminar tu relación.

2. Analiza por qué terminó la relación

Volvemos al punto anterior, Recuerda qué fue lo que te llevó a querer ponerle fin a su vínculo. ¿Una traición? ¿Falta de empatía? ¿Egoísmo? ¿Diferencia de valores? La química puede regresar en cuestión de segundos, y aunque septiembre puede representar un nuevo comienzo, no significa que necesariamente sea con él.

3. Que vuelva no significa que haya cambiado

Puede volver por ego, para validar que todavía tiene tu atención o para no sentirse solo, pero eso no quiere decir que haya trabajado en aquello que provocó la ruptura. Presta atención a sus acciones, y no solo a sus palabras, para verificar que efectivamente haya cambiado lo que tanto te molestaba.

4. Pregúntate qué quieres tú en esta nueva etapa

Antes de aceptar un reencuentro, analiza la nueva versión de ti misma. ¿Qué buscas en esta nueva etapa? ¿Esa persona empata con tus nuevos objetivos? Septiembre puede funcionar como un buen momento para hacer un pequeño reset emocional. Quizá hace unos meses querías desesperadamente que regresara. Pero tú también cambiaste, entonces cuestiónate: si lo conocieras hoy, ¿volverías a elegirlo?

Usa la llegada de septiembre para meditar y tener un momento de introspección. Analiza quién eres hoy en día antes de permitir que una persona regrese a tu vida.