Todo iba bien. Había química, la conversación fluía, el coqueteo se hacía cada vez más presente e incluso comenzaban a aparecer indicios de una conexión emocional. Pero, de repente, su interés sexual se apagó: ya no busca tener relaciones íntimas, la atracción parece haber desaparecido y cada vez hay menos muestras de contacto físico. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿le he dejado de gustar?

Sí, es una posibilidad, pero no es la única explicación ni necesariamente la definitiva. Y es que puede existir atracción mientras el deseo sexual disminuye por diferentes motivos. Entonces, ¿qué puede estar detrás de este cambio repentino?

Qué pasa por la mente de un hombre cuando está teniendo sexo con una mujer que realmente le gusta Getty Images

¿Por qué un hombre pierde el interés sexual de repente?

Dejaste de gustarle

Triste, pero también posible. Un hombre puede perder el interés sexual o romántico por una persona, ya sea porque sus sentimientos cambiaron, porque conoció a alguien más, porque se dio cuenta de que no está listo para una relación o porque simplemente descubrió que la conexión no era lo que esperaba. Sin embargo, una disminución en el sexo por sí sola no confirma que haya dejado de sentirse atraído por ti. Es importante observar si también cambió su manera de buscarte, hablarte, verte o demostrarte cariño.

Está estresado y su cabeza está en otro lugar

Para que exista deseo sexual también necesitamos cierto espacio mental. Por eso, cuando hay estrés, preocupaciones familiares, problemas en el trabajo o cualquier otra situación que genere ansiedad, es posible que la intimidad deje de estar entre sus prioridades. Aunque puedas interpretarlo como falta de interés, esto puede ocurrir incluso cuando la atracción continúa. Una persona puede seguir encontrándote atractiva y, aun así, no tener el mismo deseo sexual que antes.

La rutina apagó parte de la novedad

Durante las primeras etapas de una relación existe un componente de misterio descubrimiento que puede hacer que todo se sienta más intenso: las primeras citas, los besos, la expectativa de volver a verse y la emoción de descubrirse mutuamente. Con el tiempo, esa novedad puede disminuir y la dinámica sexual puede cambiar. Cuando una relación deja atrás la etapa inicial, es normal que disminuya parte de la intensidad de los primeros encuentros, hasta que la interacción se vuelve predecible y el deseo comienza a transformarse o a desaparecer.

Está cansado

Quizá suene como un pretexto, pero esto sucede más de lo que crees. Cuando un hombre atraviesa por un periodo de agotamiento, su deseo sexual puede disminuir considerablemente. No todos los cambios en la libido tienen una explicación romántica. A veces simplemente estás frente a una persona física y mentalmente cansada.

Algo está afectando su salud

La disminución del deseo sexual también puede tener causas físicas o psicológicas. Algunas alteraciones hormonales, enfermedades, problemas de sueño, depresión, ansiedad y determinados medicamentos pueden influir en la libido.