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Amor y Sexo

¿Qué es un orgasmo arruinado? El juego dominante del que todos están hablando (y se mueren por probar)

El orgasmo arruinado no se trata de “arruinar” la experiencia, sino de una práctica que ayuda a mejorar el control y la anticipación en la intimidad.

Mayo 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo es un orgasmo arruinado?

¿Cómo es un orgasmo arruinado?

Getty Images

Para muchas parejas, el orgasmo es el objetivo más buscado al mantener intimidad; sin embargo, cada vez es más común que decidan experimentar la sexualidad de una forma completamente diferente, incorporando juegos y prácticas nuevas para salir de la rutina.

Aquí es donde entra el “orgasmo arruinado”, uno de esos juegos sexuales que ayudan a aumentar la excitación y a prolongar la experiencia, para mejorar la comunicación de la pareja y prolongar el encuentro sexual.

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¿Cómo es un orgasmo arruinado?

El orgasmo arruinado no es más que un juego sexual en el que la estimulación se corta intencionalmente justo antes del clímax, dejando la sensación en su punto máximo sin llegar a liberarse, y aunque puede ser frustrante, para algunas personas ahí radica su atractivo.

La instructora de kink y experta en sexo, Julieta Chiara, explica: “A veces puede ser doloroso, decepcionante o frustrante para quien lo recibe, esos sentimientos pueden formar parte de la experiencia, no algo que se deba evitar”.

¿Por qué les gusta el orgasmo arruinado?

Para algunos, se trata de control, y para otros, se trata de la intensidad, se trata de una práctica que se ubica dentro del BDSM, donde existe un sumiso y un dominante, quien a su vez controla el ritmo, la intensidad y el desenlace del placer de su pareja.

“Dar a alguien este tipo de poder es tabú y emocionante”, dice Chiara. En las dinámicas de intercambio de poder, ese momento de casi llegar puede sentirse más cargado que el propio orgasmo. No se trata de negar el placer por completo, sino de remodelar cómo es el placer en primer lugar”.

El orgasmo arruinado se convierte entonces en una herramienta más dentro de ese juego psicológico y sensorial.

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¿Cómo es un orgasmo arruinado?

Getty Images

¿Existen riesgos al practicar el orgasmo arruinado?

Aunque no implica grandes riesgos físicos, el orgasmo arruinado puede tener implicaciones emocionales o psicológicas, como ocurre con otras prácticas sexuales, pues mientras para algunos puede resultar algo excitante, para otros es incómodo.

La clave en toda práctica siempre será la comunicación con la pareja y el autoconocimiento para poder establecer límites que nos protejan.

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