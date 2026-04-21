¿Qué es el 77 en la cama? Todo sobre la posición que se está haciendo vital en TikTok por sus beneficios

Hoy en día las tendencias en las redes sociales como TikTok ya no sólo hablan de moda, belleza o entretenimiento, ahora también influyen en la forma en cómo las parejas exploran su intimidad, y una de las más comentadas es la llamada “posición 77”.

El término de posición 77 ha despertado mucha curiosidad entre las parejas, pues aunque parece un código, se trata de una forma de experimentar placer de una forma única y diferente, rompiendo así con la rutina.

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¿Cómo es la posición 77 y cómo se hace?

Aunque pueda parecer un código numérico, la posición 77 no es más que una variación más sensual y placentera de la posición de “cucharita”, y su nombre proviene precisamente de la forma que adoptan los cuerpos en la cama cuando se realiza.

Al ver dos cuerpos acostados de lado, una detrás de otra, generando una silueta muy similar al número 77, que se caracteriza por su cercanía física y emocional, lo que permite un contacto constante, con movimientos más suaves y controlados.

¿Cómo es la posición 77 y cómo se hace? Freepik

Beneficios de la posición 77 para la intimidad en pareja

Que la posición 77 se haya viralizado en las redes sociales no es casualidad, pues tanto influencers como especialistas en sexualidad, han destacado una serie de beneficios de esta posición sexual, ya que combina comodidad y una experiencia más íntima, algo que muchas parejas están buscando hoy en día.

El 77 se caracteriza porque no requiere esfuerzo físico, se adapta a distintos cuerpos y favorece a un ritmo más lento y consciente que da mayor armonía y placer a la pareja, favoreciendo a la conexión emocional en pareja, sin dejar de lado la pasión.

El éxito del 77 en la cama, refleja un cambio en la conversación sobre la sexualidad, ahora todo se centra más en la conexión y el disfrute mutuo, más que en posiciones acrobáticas o más visuales.

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