¿Se puede amar a dos personas a la vez? La verdad detrás del corazón dividido

La sociedad nos ha enseñado a ver la monogamia como la única forma válida de amor, basada en la exclusividad; sin embargo, otras maneras de amar suelen generar confusión y rechazo por salirse de lo “normal”, aunque eso no significa que sean incorrectas.

De acuerdo con especialistas en relaciones, existen diversas formas de amar más allá del modelo tradicional, pues sí es posible experimentar sentimientos genuinos por más de una persona a la vez.

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¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

Un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan señaló que la idea de estar con una sola persona se basa en conceptos erróneos y que las relaciones abiertas podrían generar mayor felicidad; sin embargo, estas conclusiones no consideran la importancia de la ética dentro de las relaciones.

El amor no es una emoción simple ni limitada; es una combinación de apego, deseo, conexión emocional y compatibilidad, factores que pueden presentarse de formas distintas en relaciones diferentes.

Aunque amar a dos personas es posible, no es fácil y suele generar culpa, confusión y presión social, por otra parte, hay una diferencia entre sentir y actuar: mantener relaciones sin acuerdos claros puede causar daño y romper la confianza, por lo que la honestidad, la comunicación y la reflexión son fundamentales.

¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? Getty Images

¿Qué es el poliamor?

En los últimos años, también han ganado visibilidad modelos relacionales como el poliamor, donde se reconoce abiertamente la posibilidad de amar a más de una persona con el consentimiento de todas las partes, y aunque no es para todos, ha abierto el debate sobre la rigidez de las estructuras tradicionales del amor.

A diferencia de la infidelidad, el poliamor se basa en la honestidad, la comunicación abierta y acuerdos claros, pues no se trata solo de tener varias parejas, sino de construir relaciones éticas donde se respeten los límites, emociones y necesidades de cada persona involucrada en la relación.

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