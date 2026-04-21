Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Se puede amar a dos personas a la vez? La verdad detrás del corazón dividido

Especialistas en psicología coinciden en que sí, es posible experimentar sentimientos genuinos por más de una persona a la vez.

Abril 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

Getty Images

La sociedad nos ha enseñado a ver la monogamia como la única forma válida de amor, basada en la exclusividad; sin embargo, otras maneras de amar suelen generar confusión y rechazo por salirse de lo “normal”, aunque eso no significa que sean incorrectas.

De acuerdo con especialistas en relaciones, existen diversas formas de amar más allá del modelo tradicional, pues sí es posible experimentar sentimientos genuinos por más de una persona a la vez.

Te podría interesar: Inocentes por fuera, intensos por dentro: los 6 signos más ardientes en la cama

¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

Un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan señaló que la idea de estar con una sola persona se basa en conceptos erróneos y que las relaciones abiertas podrían generar mayor felicidad; sin embargo, estas conclusiones no consideran la importancia de la ética dentro de las relaciones.

El amor no es una emoción simple ni limitada; es una combinación de apego, deseo, conexión emocional y compatibilidad, factores que pueden presentarse de formas distintas en relaciones diferentes.

Aunque amar a dos personas es posible, no es fácil y suele generar culpa, confusión y presión social, por otra parte, hay una diferencia entre sentir y actuar: mantener relaciones sin acuerdos claros puede causar daño y romper la confianza, por lo que la honestidad, la comunicación y la reflexión son fundamentales.

¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?

Getty Images

¿Qué es el poliamor?

En los últimos años, también han ganado visibilidad modelos relacionales como el poliamor, donde se reconoce abiertamente la posibilidad de amar a más de una persona con el consentimiento de todas las partes, y aunque no es para todos, ha abierto el debate sobre la rigidez de las estructuras tradicionales del amor.

A diferencia de la infidelidad, el poliamor se basa en la honestidad, la comunicación abierta y acuerdos claros, pues no se trata solo de tener varias parejas, sino de construir relaciones éticas donde se respeten los límites, emociones y necesidades de cada persona involucrada en la relación.

Te podría interesar: ¿Por qué los tríos son una fantasía tan recurrente en los hombres? Esto dice la psicología

También te podría interesar...
detalles para ser más romantica con tu pareja
Amor y Sexo
5 hábitos para mejorar la relación con tu pareja
Febrero 22, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Weaponized Incompetence.jpg
Amor y Sexo
¿Qué es la incompetencia estratégica y cómo afecta mi relación?
Abril 21, 2025
 · 
María Dávalos
Celibato voluntario
Amor y Sexo
Celibato voluntario: ¿por qué cada vez más personas lo eligen?
Abril 15, 2025
 · 
María Dávalos
habitos-de-las-parejas-sanas.jpg
Amor y Sexo
Estos son los 5 hábitos de una pareja sana
Enero 08, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Rosie Huntington-Whiteley-Jason Statham
Amor y Sexo
¿Estar con una persona mayor te envejece?
Abril 08, 2025
 · 
María Dávalos

poliamor relaciones de pareja
Melisa Velázquez
Te sugerimos
cosas-no-sexuales-que-excitan-a-los-hombres.jpg
Amor y Sexo
10 Situaciones no sexuales que excitan a los hombres
Enero 20, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Motivos por los que una mujer acepta ser la amante de un hombre casado, según la psicología.png
Amor y Sexo
Motivos por los que una mujer acepta ser la amante de un hombre casado, según la psicología
Noviembre 01, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?
Amor y Sexo
¿Cómo es la posición de “el gato” y por qué genera multiorgasmos?
Abril 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
cuanto-aguanta-un-hombre-sin-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
Cuánto tiempo aguanta un hombre sin tener relaciones íntimas
Julio 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja