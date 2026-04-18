El secreto del punto C femenino: por qué sus orgasmos son más intensos que los del punto G

Existen distintos tipos de orgasmos, los clitorianos y los del punto G son los más conocidos; sin embargo, también está el orgasmo cervical, que aunque es menos común y más difícil de alcanzar, porque se produce por la estimulación del cuello uterino, es mucho más intenso y placentero.

Especialistas en sexualidad coinciden en que la estimulación del cuello uterino, también conocido como el punto C, y que se caracteriza por ser la parte más profunda del útero, puede generar sensaciones diferentes, más globales y, en algunos casos, más profundas que otros tipos de orgasmo.

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¿Qué es un orgasmo cervical?

El orgasmo cervical se produce cuando hay estimulación del cérvix, una estructura con una alta concentración de terminaciones nerviosas conectadas al sistema reproductivo y nervioso central.

A diferencia de la estimulación del clítoris o del punto G, que suele generar una respuesta más localizada, la experiencia cervical tiende a percibirse como más “expandida” en el cuerpo.

“Los orgasmos cervicales se describen como intensos y de cuerpo entero”, dice la Dra. Karyn Eilber. Así que, si tocas los nervios circundantes en toda la pelvis, podrías tener un orgasmo más intenso y que se expande por todo el cuerpo, como si fueran olas de placer que se van extendiendo.

El secreto del punto C femenino Getty Images

¿Cómo estimular el cuello uterino para lograr un orgasmo cervical?

La idea principal es que la estimulación del cuello uterino requiere una buena excitación previa, combinando juego externo e interno antes de intentar una penetración más profunda.

En algunos casos, es posible alcanzar el cérvix con los dedos, aunque esto depende de la anatomía y de los cambios que ocurren durante la excitación, ya que la vagina se alarga.

El ectocérvix, la parte del cuello uterino accesible desde la vagina, se encuentra en la zona más profunda y puede generar sensaciones como hormigueo o presión durante la penetración, descritas a veces como una especie de “masaje” en un punto específico.

Al principio puede ser un poco incómodo, pero cuando el nivel de excitación aumenta, los cambios químicos en el cuerpo pueden intensificar las sensaciones, haciendo que la estimulación profunda se perciba como muy placentera e incluso expansiva, llegando a sentirse en toda la zona abdominal.

Para poder conseguir este tipo de estimulación, pueden probar diferentes posturas que ayuden a la penetración profunda, para mayor comodidad, también pueden usar juguetes sexuales y lubricante.