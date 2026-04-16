Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Mating press: más que una posición de placer, es una una experiencia de conexión profunda con tu pareja

Más allá del placer corporal, el “mating press” ha comenzado a llamar la atención por su capacidad de fortalecer el vínculo afectivo entre dos personas.

Abril 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

Getty Images

La posición sexual llamada mating press, y también conocida como prensa de apareamiento, es una variante sencilla del misionero que permite mantener la cercanía cara a cara mientras añade más intensidad y novedad a los encuentros íntimos.

Los especialistas en sexualidad coinciden en que probar posturas como esta puede mejorar la vida sexual y fortalecer la relación, ya que ayuda a las parejas a conocerse mejor, sentirse más conectadas y explorar distintas formas de placer.

Te podría interesar: ¿Qué sienten los hombres cuando gimes durante el sexo? (y cómo intensifican el orgasmo)

¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

Especialistas en relaciones coinciden en que la clave de esta experiencia no radica únicamente en la cercanía física, sino en lo que simboliza: contacto constante, miradas directas y una sensación de entrega mutua.

Para realizar esta posición, debes recostarte boca arriba mientras tu pareja se coloca encima, como en la posición clásica del misionero, pero quien está arriba acerca más su cuerpo, llevando tus piernas hacia su pecho o los hombros, lo que reduce la distancia entre ambos y permite un contacto más profundo, mayor cercanía visual y una sensación más intensa de conexión.

¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

Getty Images

Beneficios de la posición de prensa de apareamiento para tu vida sexual

Aunque muchas personas piensan en las posturas sexuales únicamente en términos de beneficios físicos, el atractivo psicológico es clave para experimentar excitación y placer.

Las posturas sexuales no son solo posiciones”, dice Ian Kerner, PhD, LMFT, terapeuta sexual. “Tienen profundidad psicológica”.

Esta posición, similar al misionero, favorece el contacto piel con piel, las miradas y los besos, lo que puede resultar muy excitante, además, al aumentar la intimidad, ayuda especialmente a parejas de varios años a reavivar la chispa en su relación.

Las posiciones con penetración profunda, como esta, pueden despertar una sensación más instintiva y natural, lo que resulta excitante para ambos, y la prensa de apareamiento refleja ese carácter “primitivo”, ya que su nombre está ligado al impulso humano básico de procrear.

Te podría interesar: ¿Por qué los tríos son una fantasía tan recurrente en los hombres? Esto dice la psicología

Te puede interesar
5-posiciones-sexuales-para-llegar-al-orgasmo.jpg
Wellness
5 posiciones sexuales para llegar al orgasmo
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
Amor y Sexo
5 Posiciones sexuales para una penetración profunda
Agosto 10, 2016
Amor y Sexo
9 posiciones sexuales inspiradas en “Game of Thrones”
Abril 12, 2019

penetración profunda
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja
Amor y Sexo
¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?
Marzo 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia
3 Razones por las que un hombre infiel no deja a su pareja
Amor y Sexo
¿Por qué un hombre sigue en su matrimonio si ya no ama a su esposa, según la psicología?
Abril 15, 2026
 · 
Scarlet Valencia
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Amor y Sexo
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Diciembre 16, 2024
 · 
María Dávalos
¿Qué sienten los hombres cuando escuchan a su pareja gemir durante el sexo y por qué puede intensificar el placer?
Amor y Sexo
¿Qué sienten los hombres cuando gimes durante el sexo? (y cómo intensifican el orgasmo)
Abril 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez