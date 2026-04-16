Mating press: más que una posición de placer, es una una experiencia de conexión profunda con tu pareja

La posición sexual llamada mating press, y también conocida como prensa de apareamiento, es una variante sencilla del misionero que permite mantener la cercanía cara a cara mientras añade más intensidad y novedad a los encuentros íntimos.

Los especialistas en sexualidad coinciden en que probar posturas como esta puede mejorar la vida sexual y fortalecer la relación, ya que ayuda a las parejas a conocerse mejor, sentirse más conectadas y explorar distintas formas de placer.

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¿Cómo es la posición mating press y por qué fortalece la conexión de las parejas?

Especialistas en relaciones coinciden en que la clave de esta experiencia no radica únicamente en la cercanía física, sino en lo que simboliza: contacto constante, miradas directas y una sensación de entrega mutua.

Para realizar esta posición, debes recostarte boca arriba mientras tu pareja se coloca encima, como en la posición clásica del misionero, pero quien está arriba acerca más su cuerpo, llevando tus piernas hacia su pecho o los hombros, lo que reduce la distancia entre ambos y permite un contacto más profundo, mayor cercanía visual y una sensación más intensa de conexión.

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Beneficios de la posición de prensa de apareamiento para tu vida sexual

Aunque muchas personas piensan en las posturas sexuales únicamente en términos de beneficios físicos, el atractivo psicológico es clave para experimentar excitación y placer.

“Las posturas sexuales no son solo posiciones”, dice Ian Kerner, PhD, LMFT, terapeuta sexual. “Tienen profundidad psicológica”.

Esta posición, similar al misionero, favorece el contacto piel con piel, las miradas y los besos, lo que puede resultar muy excitante, además, al aumentar la intimidad, ayuda especialmente a parejas de varios años a reavivar la chispa en su relación.

Las posiciones con penetración profunda, como esta, pueden despertar una sensación más instintiva y natural, lo que resulta excitante para ambos, y la prensa de apareamiento refleja ese carácter “primitivo”, ya que su nombre está ligado al impulso humano básico de procrear.

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