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Amor y Sexo

Por qué un hombre puede estar enamorado y aun así evitar el compromiso

La psicología explica qué hay detrás de los hombres que sienten amor, apego o conexión profunda, pero que al mismo tiempo evitan formalizar una relación.

Junio 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué no se compromete aunque te ama?

¿Por qué no se compromete aunque te ama?

Getty Images

A veces, una relación puede estar llena de afecto, cercanía y momentos genuinos de conexión, y aun así no avanzar hacia el compromiso, lo que puede generar confusión en quien espera dar un siguiente paso y construir algo más sólido.

Sin embargo, los psicólogos aseguran que no siempre el amor y el compromiso avanzan al mismo ritmo, y eso puede resultar doloroso para quien sí desea estabilidad y un proyecto en común.

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¿Por qué no se compromete aunque te ama?

Algunos hombres pueden experimentar sentimientos genuinos de amor, pero al mismo tiempo sentirse abrumados con la idea del compromiso, y estas son algunas de las razones:

No están disponibles emocionalmente

Estar enamorado no siempre significa estar preparado para una relación comprometida, ya que el compromiso requiere responsabilidad emocional, estabilidad y disposición para construir a largo plazo, y muchos temen perder su libertad.

Idealiza el amor

Un factor común es la idealización del amor sin compromiso, donde algunas personas disfrutan la etapa inicial de pasión y conexión, pero sienten ansiedad cuando la relación requiere acuerdos y definiciones.

¿Por qué el que termina la relación también sufre?

¿Por qué no se compromete aunque te ama?

Getty Images

Conflictos internos no resueltos

En algunos casos, la resistencia al compromiso no depende de la pareja, sino de procesos internos como inseguridades, falta de claridad en la vida o etapas personales de cambio, y aunque exista amor, la persona puede no sentirse lista para sostener una relación formal.

No sabe cómo sostener una relación

Especialistas señalan que es importante diferenciar entre sentir amor y sostener una relación, ya que una persona puede experimentar conexión emocional, pero no tener los recursos necesarios para comprometerse de forma constante, esto no implica falta de sinceridad, sino una brecha entre emoción y capacidad de construir una relación.

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