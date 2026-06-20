Qué ocurre en tu cuerpo cuando no tienes sexo y cómo puede afectarte física y emocionalmente

La sexualidad forma parte de nuestro bienestar y, aunque pasar un tiempo sin tener relaciones sexuales no representa un problema de salud, sí puede influir en aspectos como nuestro deseo, estado de ánimo e incluso en cómo se siente nuestro cuerpo.

Y aunque no existe una frecuencia “ideal” de sexo que todas las personas deban cumplir, los especialistas coinciden en que los periodos prolongados de abstinencia pueden provocar ciertos cambios físicos y emocionales que varían según cada persona y sus circunstancias.

Te podría interesar: Qué es el ‘síndrome de Voldemort’ y por qué puede aparecer tras una ruptura amorosa

¿Qué pasa cuando no tienes sexo en mucho tiempo?

La falta de sexo puede deberse a distintos factores, como una ruptura, el estrés o simplemente la falta de interés, pero recuerda que el sexo aporta beneficios al bienestar físico y emocional gracias a que se liberan hormonas como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, relacionadas con el placer, la felicidad y la conexión afectiva.

Cuando no tienes sexo en largo periodos de tiempo, puedes experimentar:

Cambios en el estado de ánimo

La falta de actividad sexual puede influir en el estado de ánimo, pues al no liberar las hormonas de la felicidad, podrías sentirte más irritable, ansiosa o sola, aunque estos efectos suelen estar más relacionados con el bienestar emocional y las relaciones personales que con la falta de sexo en sí.

¿Qué pasa cuando no tienes sexo en mucho tiempo? Pexels

Más estrés

Diversas investigaciones han encontrado que la actividad sexual puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol, es por esta razón que quienes atraviesan etapas de abstinencia podrían notar una menor capacidad para relajarse o liberar tensiones, especialmente si el sexo era una de sus principales formas de bienestar emocional.

Disminución de la líbido

Aunque muchas personas creen que la abstinencia aumenta el deseo sexual, en algunos casos ocurre lo contrario: la falta de actividad sexual puede reducir temporalmente la libido; sin embargo, la respuesta varía en cada persona y depende de factores hormonales, psicológicos y de sus experiencias sexuales previas.

Efectos sobre la calidad del sueño

El orgasmo favorece la liberación de sustancias que ayudan a relajar el cuerpo y promover el sueño, por eso algunas personas pueden notar que descansan mejor después de tener relaciones sexuales o masturbarse, mientras que la falta de esta fuente de relajación podría dificultar conciliar el sueño o lograr un descanso profundo.

Daña el bienestar emocional

La falta de intimidad puede afectar la autoestima y el bienestar emocional en algunas personas, especialmente cuando no es una decisión propia y existe deseo de conexión afectiva.