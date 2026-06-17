Una ruptura amorosa suele generar dolor, soledad y una gran carga emocional que cada persona procesa de manera diferente, y aunque con el tiempo es posible analizar lo ocurrido y aprender de la experiencia, algunas personas desarrollan el llamado “síndrome de Voldemort”.

Especialistas en salud mental explican que esta conducta suele surgir como una estrategia para protegerse del dolor emocional, se borra todo rastro de la expareja y se evita a toda costa hablar de esa persona, ¿pero qué tiene que ver con Voldemort?

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¿Qué es el síndrome de Voldemort?

El término toma inspiración de Voldemort, el famoso villano de la saga literaria Harry Potter, también conocido como “el que no debe ser nombrado”, y de forma similar, quienes experimentan este síndrome evitan mencionar el nombre de su ex, hablar sobre la relación o incluso recordar momentos compartidos, como si ignorar su existencia pudiera disminuir el sufrimiento.

Los psicólogos explican que tras una ruptura, algunas personas intentan eliminar cualquier rastro de quien fue su pareja: borran fotografías, bloquean perfiles en redes sociales, evitan lugares que frecuentaban juntos y rechazan cualquier conversación relacionada con esa etapa de su vida, como una forma de evadir el sufrimiento que causó el fin de la relación.

Este síndrome hace que el proceso de sanación después de la ruptura sea mucho más lento, pues aunque eliminar recuerdos de una expareja puede ofrecer una sensación momentánea de control, evitar por completo las emociones y los recuerdos asociados a la relación puede dificultar el proceso de duelo y retrasar la recuperación emocional.

Qué es el ‘síndrome de Voldemort’ y por qué puede aparecer tras una ruptura amorosa Getty Images

¿Cómo superar el síndrome de Voldemort?

Los especialistas señalan que superar una ruptura no significa borrar a la expareja de la memoria, sino aceptar su lugar en una etapa de la vida, pues aunque recomiendan evitar el contacto con la ex pareja para sanar, llevarlo al extremo puede tener el efecto contrario.

Expresar las emociones, apoyarse en seres queridos o buscar ayuda profesional puede facilitar la recuperación, ya que enfrentar el dolor es clave para cerrar heridas y seguir adelante.