En los últimos años, las llamadas “citas intencionales” se han vuelto virales en las aplicaciones de citas, promoviendo una forma más consciente y clara de buscar pareja y hacer “match”; sin embargo, esta tendencia también ha comenzado a adoptarse entre personas que ya están saliendo con alguien.

Este enfoque atrae a personas que tienen claras sus expectativas amorosas y buscan relaciones con propósito, en contraste con las dinámicas casuales, ambiguas y poco comprometidas que suelen asociarse con las citas modernas.

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¿Qué son las citas intencionales?

Las citas intencionales se basan en la idea de que conocer a una persona no debería ser un juego de adivinanzas, sino una forma de crear vínculos con responsabilidad afectiva, teniendo en cuenta lo que se quiere y comunicarlo desde el principio.

“Las citas intencionadas significan abordar las relaciones románticas con autoconciencia y claridad sobre lo que buscas, en lugar de salir de forma pasiva o reactiva”, explica la terapeuta y coach de citas Michelle Herzog. “Implica entender tus propios valores, necesidades y objetivos de relación antes de entrar en el mundo de las citas, y luego tomar decisiones conscientes que estén alineadas con esas prioridades”.

La popularidad de este movimiento se debe, en parte, al cansancio que generan las citas modernas, que incluye el exceso de opciones, el ghosting y las relaciones ambiguas que han llevado a muchas personas a replantear cómo buscan pareja.

Citas intencionales: la tendencia que está cambiando la forma de encontrar el amor Getty Images

El riesgo de las citas intencionales

A pesar de que a primera vista suena bastante bien este modelo de citas, expertos en relaciones de pareja coinciden en que las citas intencionales pueden desencadenar ciertos riesgos a la hora de construir un vínculo.

Los psicólogos aclaran que tener intención no implica llegar a la primera cita con una lista rígida de requisitos ni hablar de matrimonio desde el inicio, una idea que ha sido malinterpretada por muchas personas.

Los expertos señalan que se trata más bien de ser honestos respecto a las propias necesidades y de evaluar si existe compatibilidad emocional, de valores y de proyectos de vida.

Beneficios de las citas intencionales

En lugar de mantener conversaciones simultáneas con múltiples personas, quienes adoptan esta filosofía suelen concentrarse en conocer a alguien de manera más profunda antes de decidir si desean seguir avanzando.

El objetivo de las citas intencionales es relacionarse con alguien donde la claridad, la honestidad y el compromiso emocional son la base; sin embargo, se debe tener en cuenta el punto anterior, y no mal interpretarlo para evitar las desilusiones.