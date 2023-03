7 Señales de que eres más atractiva de lo que crees

Quizá eres más atractiva de lo que crees, ¡pero no te habías dado cuenta! Porque el sex appeal va más allá de lo físico...

Quizá creas que ser atractiva hace referencia únicamente al físico, sin embargo, tu sex appeal también tiene que ver con cuestiones de confianza, personalidad y seguridad en ti misma. Estas señales revelan que llamas más la atención de lo que crees...

También lee: Test: del 1 al 10, ¿qué tan atractiva eres?

Foto: Pexels

Señales de que eres más atractiva de lo que crees

Eres segura de ti misma

Eres consciente de tus virtudes y tus defectos, por lo que no dejas que las opiniones de los demás te afecten o bajen tu autoestima. Sabes quién eres y por eso cuando llegas a algún lugar, la confianza que tienes en ti misma es de las primeras cosas que llaman la atención.

Te recomendamos leer: El paso a paso para lucir una piel increíble y libre de imperfecciones

Foto: Getty Images

La gente disfruta platicar contigo

Quizá no te des cuenta, pero cuando platicas con las personas ellas enseguida muestran interés en tu tema de conversación e incluso quedan atrapadas un buen rato en éste. Te cuestionan y te debaten de una forma positiva; esta es una señal de que resultas ser una persona intelectual, atractiva y muy interesante.

Eres auténtica

No te dejas llevar por las masas ni por las tendencias, tú le eres totalmente fiel a tus gustos y preferencias y no temes no estar “a la moda”. Tienes un estilo único y muy peculiar que resulta ser uno de tus más grandes atributos.

Te recomendamos leer: 4 Formas de usar sudadera sin lucir desarreglada

Foto: Getty Images

Te valoras

Como te sientes, te ven. Si practicas el amor propio a diario y eres consciente de lo mucho que vales, entonces eso proyectas ante los demás. Si tú te quieres y resaltas tus cualidades frecuentemente, quienes te rodean te perciben exactamente de la misma forma.

No le eres indiferente a nadie

Es fácil: o te aman o te odian. Piensa en las personas que te rodean; o les caes excelente o de plano no te toleran, pero eso sí, nunca pasas desapercibida. Y es que cuando una persona es atractiva, tiende a generar sentimientos extremos en los demás, ya sean positivos o negativos. Sin alguna razón específica, las personas son muy amigables contigo o por el contrario, muy frías. Por ahí dicen que o te admiran o te envidian... Just saying...

También lee: Actitudes que te hacen ver más atractiva según la ciencia

Foto: Getty Images

Te miran fijamente

Cuando llegas a un lugar te robas las miradas, hasta los desconocidos se te quedan viendo cuando pasas a su lado. Esto es porque tu presencia es dominante y tu sex appeal es poderoso, ¡eres el centro de atención sin esforzarte!

Te sonríen

Sea quien sea, las personas que se cruzan en tu camino tienden a sonreírte, y aunque esta podría ser una señal de coqueteo, también se presenta como reacción natural cuando presencian algo que resulta ser agradable a la vista. O sea, eres atractiva.