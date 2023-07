La poderosa razón por la que te atraen los hombres menores (tiene que ver con tu personalidad)

¿Por qué te sientes atraída por hombres menores que tú? Existen varias razones y aquí te las compartimos...

¿Has notado que con el paso te atraen los hombres menores cuando antes era todo lo contrario? Esto tiene varias ventajas, por ejemplo: tu autoestima aumenta, te sientes revitalizada y tienes más encuentros sexuales. Aunque también existen las desventajas, como inmadurez, falta de compromiso e inestabilidad. Sin embargo, debes saber que hay una razón por la que de repente comenzaste a fijarte en hombres menores que tú, y tiene que ver con tu personalidad y cómo has evolucionado a través del tiempo.

La profesora del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de Canadá, Milaine Alarie, reveló en el artículo “Sleeping With Younger Men: Women’s Accounts of Sexual Interplay in Age-Hypogamous Intimate” explicó que existen distintas razones por las que sientes atracción por los hombres más jóvenes que tú.

La poderosa razón por la que te atraen los hombres menores

Tras realizarle un estudio a 55 mujeres, la experta en sexualidad determinó que el sexo femenino percibe las relaciones con hombres menores como una oportunidad para tener un mejor desempeño —y placer sexual— en la cama, además de comunicarse y expresarse con mayor facilidad.

Pero ¿qué características comparten las mujeres que sienten una atracción por los hombres más jóvenes? Son maduras, independientes y tienen un carácter dominante. Esto es debido a que estando con una pareja menor, pierden el miedo a demostrar cómo son realmente, con sus virtudes y defectos, además de que resulta más fácil expresar lo que les gusta sin temor al qué dirán.

Como extra, la experiencia hace que su confianza crezca; es decir, enseñar uno que otro truco en la cama, dar algún consejo de vida o laboral, según lo que han vivido, o incluso llevar las riendas de la relación, las hace sentir poderosas, inteligentes y únicas.