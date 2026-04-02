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Amor y Sexo

Por qué tus orgasmos son más intensos cuando estás en “tus días”

Descubre por qué la biología te premia con clímax más intensos durante tu ciclo menstrual.

Abril 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Estar enamorada intensifica tus orgasmos?

Por qué tus orgasmos son más intensos cuando estás en “tus días”

Freepik

Cariño, quítate el tabú de encima junto con la ropa. Si eres de las que pone el cartel de “cerrado por mantenimiento” cuando llega Andrés, te estás perdiendo de los mejores orgasmos de tu mes. Tu cuerpo, en toda su sabiduría hormonal, está configurado para que la sensibilidad esté por las nubes justo ahora. Así que pon una toalla oscura, relájate y prepárate para entender por qué la regla es, en realidad, un pase VIP al paraíso sensorial.

  • Congestión pélvica natural. Durante el periodo, hay un mayor flujo sanguíneo en la zona pélvica. Esto significa que tus tejidos están “pre-excitados” y mucho más sensibles al tacto.
  • Lubricación extra. La sangre actúa como un lubricante natural que reduce la fricción molesta y facilita sensaciones más profundas.
  • ¿Alivio de cólicos? El orgasmo libera endorfinas y oxitocina. Descubre si es verdad que el orgasmo puede reducir los dolores menstruales.
  • Pico de testosterona. En algunos días del sangrado, los niveles de testosterona suben ligeramente, aumentando tu libido y la intensidad de la respuesta nerviosa.
Mujer sonriendo de placer en la cama

Tu cuerpo está configurado para que la sensibilidad esté por las nubes justo en esos días.

Getty Images

Dato Cosmo

El sexo durante el periodo puede acortar la duración del sangrado, ya que las contracciones del orgasmo ayudan a expulsar el tejido endometrial más rápido.

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