¿Por qué tu ex te sigue buscando a pesar de su nueva relación?

Cuando un ex te busca teniendo pareja, usualmente no es por amor, sino por una necesidad de validación narcisista o falta de cierre emocional. Psicológicamente, esto se conoce como “mantener una reserva emocional"; él busca confirmar que aún tiene poder sobre tus sentimientos para alimentar su ego, especialmente si su relación actual está pasando por la etapa de monotonía post enamoramiento.
¿Por qué un hombre no suelta el pasado aunque tenga una nueva relación?
El factor backup
La psicología evolutiva sugiere que algunos hombres mantienen lazos con ex parejas como una forma de “seguro” emocional por si su relación actual falla. Eres su “red de seguridad” emocional. No quiere volver contigo, quiere saber que si su plan A falla, tú sigues ahí como una opción disponible.
Dopamina barata
Ver que le contestas o que reaccionas a su presencia le da una sensación de control sobre tu narrativa de vida. Para él, mantenerte en “órbita” es una forma de no dejar que cierres el ciclo, asegurándose de que siempre haya una parte de tu mente ocupada en él.
Inmadurez emocional
No sabe estar solo ni cerrar ciclos, por lo que prefiere dejar “puertas entreabiertas” que confunden a ambos. Cuando se siente abrumado por las responsabilidades de su nueva relación, su mente idealiza lo que tuvo contigo. Te busca porque proyecta en ti una “libertad” o una “paz” que probablemente no existía, pero que su cerebro fabrica para escapar de su realidad actual.
El nuevo “drama” amoroso
Muchos hombres utilizan la técnica de la triangulación, donde involucran a una tercera persona (tú como “ex”), para generar celos en su pareja actual o para sentirse deseados por dos personas a la vez. Para él, el vínculo es utilitario: tú sirves para llenar un vacío emocional que él es incapaz de llenar por sí mismo. No es falta de amor hacia su novia, es una incapacidad patológica de estar satisfecho con una sola fuente de atención.
Si te busca teniendo a otra, no te sientas especial, siéntete advertida. El que no sabe lo que quiere, termina perdiendo lo que tiene.