¿Por qué tu ex insiste en seguir siendo tu amigo? Psicólogos explican las razones ( la 4 te romperá el corazón)

Tras una ruptura, algunas personas proponen seguir siendo amigos, lo que genera dudas sobre sus intenciones e incluso sobre las razones por las que la relación llegó a su fin, pero sobre todo, genera dudas sobre si es saludable seguir manteniendo un vínculo tan cercano con un ex.

La psicología explica que esto forma parte del duelo y puede deberse a una combinación de motivos emocionales, sociales o prácticos, aunque muchos de ellos no sean precisamente por las razones que quisiéramos.

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¿Por qué tu ex insiste en seguir siendo amigos?

Si tu expareja propone amistad, es importante analizar el contexto y las emociones detrás de esa decisión, para que decidas si es una buena decisión para ti, o es mejor mantenerla alejada.

Se niega a perder el vínculo emocional

Psicólogos coinciden en que, aunque la relación sentimental se haya terminado, el apego sigue existiendo, y tu ex puede sentir que sigues siendo una persona importante en su vida y no quiere que desaparezcas por completo, y mantener la amistad es una forma de evitar el vacío que implica la separación.

Quiere mantener las puertas abiertas

Algunas personas proponen la amistad como una forma de “no cerrar del todo” la historia, no es que quiera volver de inmediato, pero tampoco te quiere ver avanzar con alguien más, en este caso, la amistad se vuelve una forma de seguirte controlando.

Culpa o necesidad de ser una buena persona

Si la ruptura fue dolorosa o él/ella tomó la decisión, intentar ser amigos puede ser una forma de aliviar la culpa, y mantener el contacto les permite sentir que no te abandonaron por completo y que siguen “cuidándote”, aunque la relación ya no exista.

¿Por qué tu ex insiste en seguir siendo amigos? Freepik

Todavía te ama, pero no quiere volver

Esta es una de las razones más difíciles de aceptar, ya que algunos ex quieren seguir cerca porque aún sienten cariño, costumbre o incluso amor, pero no lo suficiente para comprometerse otra vez.

No quieren perderte, pero tampoco quieren la relación, y así, la amistad se convierte en una forma de tenerte sin asumir lo que implica estar contigo.

Miedo a empezar de cero

Después de una relación, volver a la soltería puede ser intimidante, por lo que seguir siendo amigos permite mantener una zona de confort emocional. Tu ex sabe cómo hablar contigo, cómo hacerte reír y cómo sentirse comprendido y esa familiaridad puede ser difícil de dejar atrás.