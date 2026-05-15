¿Por qué todos hablan del beso del 7? La técnica romántica que conquista corazones

Aunque muchos consideran el beso del 7 como un “truco” para conquistar o fortalecer una relación, no se trata de magia ni rituales, sino de una dinámica basada en la intimidad y el contacto físico cuidadoso.

El beso del 7 es una técnica romántica que promete aumentar la conexión y enamorar a la pareja mediante una serie de siete besos dados en un orden específico y en distintas zonas del cuerpo, que prometen enloquecer a tu pareja.

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¿Cómo es el beso del 7?

En redes sociales se han compartido varios videos que hablan del poder del beso del 7 para seducir y dejar a tu pareja pidiendo más de ti; sin embargo, son muy pocos los que realmente te dicen cómo llevar a cabo esta técnica de seducción.

La forma correcta de practicar el beso del 7, es dando 5 besos en la boca y e en el cuello: comienza con un beso de piquito, que sea tierno y coqueto, luego comienza subiendo la intensidad con 4 besos cada vez más apasionados, y termina con los 2 besos en el cuello, estos deben ser apasionados e intensos, pero ojo, no tienes que dejar moretones.

La técnica del beso del 7 se ha vuelto viral porque muchos aseguran que ayuda a crear mayor conexión y tensión romántica con la pareja, llegando muchas veces al éxtasis por la forma en cómo se tocan las zonas erógenas con la boca.

Beso del 7, la técnica romántica que conquista corazones Getty images

Beneficios de practicar el beso del 7

El beso del 7 se ha popularizado porque combina contacto físico, tensión romántica y conexión emocional entre la pareja, y aunque no tiene respaldo científico como una “técnica infalible”, muchas personas destacan algunos posibles beneficios en la relación: