Durante años, varias culturas han tenido la creencia de las llamas gemelas, dos personas que están destinadas a encontrarse a pesar de la distancia, el tiempo y el espacio; sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención de este fenómeno, es la gran diferencia de edad que hay entre ellas.

Quienes creen en las llamas gemelas han observado un patrón que se repite con frecuencia: en muchas de estas conexiones, la mujer suele ser mayor que el hombre, y se cree que esta diferencia de edad no es una coincidencia, sino que responde a un propósito.

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¿Qué son las llamas gemelas?

De acuerdo con varias corrientes espirituales, las llamas gemelas son dos personas que comparten una misma alma, pero dividida en dos cuerpos distintos, que están destinadas a reencontrarse en algún momento de sus vidas, para impulsar su crecimiento personal, emocional y espiritual.

Se describen como una conexión profunda e inmediata, marcada por la sensación de conocerse desde siempre, una intensa atracción emocional y espiritual, y un proceso de crecimiento personal que suele implicar desafíos y, en algunos casos, separaciones.

¿Por qué tantas llamas gemelas tienen diferencia de edad? (y casi siempre la mujer es la mayor) Getty Images

¿Por qué existe una diferencia de edad muy grande entre las llamas gemelas?

Según la creencia de las llamas gemelas, las almas no solo eligen con quién se reencontrarán, sino también cuándo nacer, ya que cada una debe vivir experiencias distintas antes de ese esperado encuentro.

Se dice que casi siempre, una de las almas puede nacer antes porque necesita alcanzar una mayor madurez, superar desafíos, sanar heridas emocionales o adquirir experiencias que serán fundamentales para el vínculo cuando llegue el momento del reencuentro.

La otra alma nace años después y recorre un camino completamente distinto, con experiencias igualmente necesarias para su evolución. Así, cuando finalmente se encuentran, no son dos personas con la misma historia, sino dos trayectorias diferentes que, según esta creencia, estaban destinadas a complementarse.

Y precisamente por eso, tantas llamas gemelas dicen que, a pesar de la diferencia de edad, nunca sintieron que estaban frente a alguien “mayor” o “menor”, sino con su persona ideal.