La psicología lo revela: estos son los 7 tipos de hombres que más atraen a las mujeres

Aunque el atractivo físico puede influir en una primera impresión y desempeñar un papel importante al momento de elegir pareja, diversos estudios en psicología han demostrado que existen otros rasgos masculinos que suelen resultar aún más atractivos para muchas mujeres.

Características como la confianza, la inteligencia emocional, la empatía y el sentido del humor pueden ser determinantes a la hora de despertar interés y construir una conexión más profunda y auténtica.

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Los 7 tipos de hombres que más atraen a las mujeres

De acuerdo con la psicología, estos son los perfiles masculinos que más atraen a las mujeres, y que no tienen nada qué ver con el físico, sino con su personalidad y cualidades.

Hombres seguros de sí mismos

La confianza es una de las cualidades más valoradas, y un hombre que conoce sus fortalezas, acepta sus debilidades y no necesita presumir constantemente suele proyectar estabilidad emocional, su clave está en la seguridad auténtica, no en la arrogancia.

El que sabe escuchar

La capacidad de prestar atención, mostrar interés genuino y validar las emociones de la otra persona es una señal de inteligencia emocional, que resulta muy atractiva para el género femenino, pues las conversaciones profundas y la empatía fortalecen el vínculo y generan una mayor sensación de conexión.

El que tiene sentido del humor

Reír juntos ayuda a crear cercanía, diversas investigaciones han señalado que el humor puede aumentar la percepción de atractivo porque refleja creatividad, espontaneidad y habilidades sociales, además, compartir momentos divertidos favorece el bienestar dentro de la relación.

Hombre con metas

Tener proyectos personales, disfrutar del trabajo o dedicar tiempo a un pasatiempo transmite motivación y propósito, y las personas que persiguen objetivos suelen proyectar entusiasmo, una característica que muchas mujeres consideran inspiradora.

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Con inteligencia emocional

La madurez emocional implica asumir responsabilidades, manejar los conflictos con respeto y expresar los sentimientos sin miedo, y este tipo de hombres suelen generar mayor confianza porque ofrecen estabilidad y una comunicación más sana.

El amable y respetuoso

Los pequeños gestos cotidianos hablan más que las grandes promesas, tratar con respeto a la pareja, a la familia, a los amigos e incluso a desconocidos suele ser interpretado como una señal de empatía y valores sólidos, dos aspectos muy apreciados al buscar una relación duradera.

El auténtico

La autenticidad transmite honestidad y permite construir relaciones basadas en la confianza, sin necesidad de aparentar una personalidad diferente para agradar.

El verdadero encanto no depende únicamente de la apariencia, sino de la manera en que una persona se relaciona con los demás y construye vínculos basados en el respeto, la comunicación y la confianza.