Si eres supersticiosa, entonces evita a toda costa tener sexo este viernes 13, te explicamos por qué...

¿Por qué el viernes 13 es considerado de mala suerte? En varias culturas existen supersticiones en las que el número 13 es de mal augurio, por lo que incluso se aconseja evitar ciertas acciones durante este día, como por ejemplo viajar, utilizar el color amarillo, levantarte con el pie izquierdo, salir a la calle, pasar por debajo de una escalera, abrir un paraguas dentro de la casa, romper un espejo, cruzarte con gatos negros y tirar la sal.

Sin embargo, se ha sumado una acción más a la lista que anteriormente no figuraba entre las cosas a evitar los viernes 13: tener sexo.

¿Por qué no hay que tener sexo en viernes 13?

Algunas personas creen que tener sexo durante un viernes 13 podría arruinar su vida sexual. Por ejemplo, la modelo brasileña de Playboy, Luana Sandien, reveló que se toma con mucha seriedad la mala suerte de este día y que evita a toda costa tener intimidad.

“No tengo sexo el viernes 13, porque podría terminar la relación”, dijo la modelo y añadió que incluso tiene una rutina específica para ahuyentar la mala suerte de sus relaciones amorosas: “Todos los viernes 13 me pongo la ropa de revés todo el día para tener suerte en el amor. Me gusta estar preparada y siempre lo anoto en el calendario para que no se me olvide la fecha”, añadió.

“La idea no es encontrar a alguien con quien casarse, sino tener suerte con una buena compañía el viernes 13. El siguiente paso depende de nosotros (...) Mis raíces latinas me han hecho creer que este día tiene malos augurios para el amor y es por eso que prefiero hacer rituales que verme afectada... esa es mi creencia”, dijo para “Daily Star”.

Si al igual que Luana tú también crees en la mala suerte del viernes 13, aquí te dejamos una serie de rituales para atraer la buena suerte en el amor...