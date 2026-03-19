¿Por qué me da ansiedad salir con alguien? 5 tips para calmar tu mente

Tienes la cita confirmada, el outfit listo y... de pronto empiezan a llegar los pensamientos dudosos sobre tus inseguridades y el “¿qué tal que no le gusto?” ¿Por qué algo que debería ser divertido se siente tan pesado energéticamente? La “ansiedad de citas” es real y afecta a más del 40% de las solteras. En Cosmo te decimos cómo apagar el ruido mental para que por fin disfrutes de ese vino sin querer salir corriendo.

De la autocrítica al disfrute: Hackea tus nervios

La psicología moderna explica que esta ansiedad nace del miedo a la evaluación social. Aquí 5 tips respaldados por expertos en terapia cognitiva, o de la conducta, para disfrutar uno de los momentos clave en la búsqueda del amor:

Cambia el foco del juicio

En lugar de entrar pensando "¿le gustaré?”, entra pensando “¿me gustará él/ella a mí?”. Recupera tu poder de elección; tú también estás evaluando.

La técnica de la “cita de 5 minutos”

Mentalmente, dite que solo vas por 5 minutos. Si después de eso te sientes incómoda, tienes permiso de irte. Engañar al cerebro con una meta corta reduce la presión del “compromiso eterno”.

Cuidado con querer “leer la mente”

Deja de intentar adivinar qué está pensando de ti. El psicólogo Seth Meyers afirma que proyectar nuestras inseguridades en el otro es lo que más drena nuestra confianza.

Anclaje físico

Si sientes que el pánico sube, presiona tus pies contra el suelo o toca una textura de tu ropa (aquí vale la pena pensar bien en tu outfit). Esto te trae al presente y corta el ciclo del sobrepensamiento.

Acepta la “imperfección”

Las mejores citas son las que tienen momentos incómodos. Si te trabas al hablar o tiras el agua, ríete. La vulnerabilidad es mucho más atractiva que una fachada de perfección robótica.

Una cita es solo una conversación con un extraño, mas no es el veredicto sobre tu valor como persona. Así que respira, ponte ese labial que te hace sentir poderosa y sal a conquistar ¡o al menos a pasar un rato diferente!