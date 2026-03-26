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Amor y Sexo

¿Por qué los hombres no hacen ruido en la intimidad?

Descubre la psicología y evolución detrás del silencio masculino en la intimidad y qué significa realmente.

Marzo 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Por qué los hombres no hacen ruido en la intimidad?

Getty Images

A ver, ¿hay algo más frustrante que estar dándolo todo y que él parezca un mimo en la cama? Tú estás en pleno concierto y él... en silencio total. Antes de que pienses que lo está odiando o que estás haciendo algo mal, déjame decirte que el “mudo” tiene una explicación que viene desde la prehistoria. Vamos a descifrar por qué no sueltan ni un suspiro y cómo puedes romper ese muro de sonido hoy mismo.

El silencio del placer

El “foco de túnel”

Según el antropólogo Dr. Helen Fisher, los hombres suelen concentrarse de forma unifocal durante el placer. El esfuerzo por llegar a la meta consume toda su energía cerebral, “apagando” las áreas del lenguaje.

Condicionamiento social

Desde niños, a los hombres se les enseña a “aguantar” y ser estoicos. El ruido se asocia con vulnerabilidad, algo que muchos evitan subconscientemente en la cama.

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Contención de la respiración

Para intensificar el orgasmo, muchos hombres contienen el aire (apnea), lo que imposibilita los sonidos vocales.

Miedo al juicio

Sí, ellos también se sienten inseguros. Muchos temen que sus ruidos suenen “raros” o poco masculinos.

Cosmo Tip

Si quieres escucharlo, empieza tú. El “efecto espejo” es real; si tú eres vocal, su cerebro recibirá el permiso social para liberar el sonido.

¿Te ha pasado que sientes que estás con una pared? ¿O prefieres el silencio?

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Scarlet Valencia
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