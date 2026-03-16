¿Por qué los hombres mienten sobre cosas pequeñas?

Ya sabemos que mienten, pero esta vez hablaremos de cuestiones “no tan graves”. Muchos hombres recurren a la mentira sobre detalles equis debido a un mecanismo de defensa llamado evitación del conflicto. Para el cerebro masculino, la paz en el hogar es una prioridad evolutiva de supervivencia. Si él percibe que la verdad sobre algo pequeño, como que olvidó sacar la carne del congelador, provocará una discusión, su cerebro optará por la vía rápida: la mentira.

La trampa del “filtro”

Sienten que si dicen la verdad, serán juzgados o cuestionados en su capacidad. Es una protección a su ego y a su estatus de “competencia”.

Miedo a la reacción

A menudo, si en el pasado hubo reacciones explosivas ante errores pequeños, el hombre se condiciona a ocultar la verdad para mantener la armonía.

¿Cómo manejarlo?

En lugar de explotar, pregúntale: "¿Por qué sentiste que no podías decirme la verdad sobre esto?”. Cambiar el juicio por curiosidad rompe el ciclo de la mentira y dale la oportunidad de sentirse seguro. Aquí te dejo más tips sobre cómo hablarle a tu pareja para que te escuche.

La mentira pequeña es un síntoma de falta de seguridad emocional en la pareja, que en otros escenarios más complejos, como los emocionales, suelen desatar los precursores de las relaciones tóxicas. Construir un espacio donde la verdad sea segura es la clave para eliminarla. Recuerda que siempre tienes el poder de elegir cómo quieres actuar y no seguir un patrón de relaciones por lo que viviste; tú también debes tomar responsabilidad de tus reacciones.