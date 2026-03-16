Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué los hombres mienten sobre cosas pequeñas?

¿Tu pareja mintió sobre lo que comió o cuánto gastó? Analizamos la “mentira piadosa” y por qué los hombres la usan para evitar conflictos.

Marzo 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
Pareja sentada en sillón, hombre siendo regañado

¿Por qué los hombres mienten sobre cosas pequeñas?

Getty Images

Ya sabemos que mienten, pero esta vez hablaremos de cuestiones “no tan graves”. Muchos hombres recurren a la mentira sobre detalles equis debido a un mecanismo de defensa llamado evitación del conflicto. Para el cerebro masculino, la paz en el hogar es una prioridad evolutiva de supervivencia. Si él percibe que la verdad sobre algo pequeño, como que olvidó sacar la carne del congelador, provocará una discusión, su cerebro optará por la vía rápida: la mentira.

La trampa del “filtro”

Sienten que si dicen la verdad, serán juzgados o cuestionados en su capacidad. Es una protección a su ego y a su estatus de “competencia”.

Miedo a la reacción

A menudo, si en el pasado hubo reacciones explosivas ante errores pequeños, el hombre se condiciona a ocultar la verdad para mantener la armonía.

¿Cómo manejarlo?

En lugar de explotar, pregúntale: "¿Por qué sentiste que no podías decirme la verdad sobre esto?”. Cambiar el juicio por curiosidad rompe el ciclo de la mentira y dale la oportunidad de sentirse seguro. Aquí te dejo más tips sobre cómo hablarle a tu pareja para que te escuche.

La mentira pequeña es un síntoma de falta de seguridad emocional en la pareja, que en otros escenarios más complejos, como los emocionales, suelen desatar los precursores de las relaciones tóxicas. Construir un espacio donde la verdad sea segura es la clave para eliminarla. Recuerda que siempre tienes el poder de elegir cómo quieres actuar y no seguir un patrón de relaciones por lo que viviste; tú también debes tomar responsabilidad de tus reacciones.

Sigue leyendo...
Cómo grabar un video XXX con tu pareja
3 trucos para hablar con un hombre (y que te escuche)
Engaño de pareja romántica
¿Por qué sueño que mi pareja me engaña?
mujer con camisa sentada en la cama pensando
3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios
hombre guapo de perfil viendo el celular
3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más
hombre recostado en sillón mirando una tablet
Lo que él piensa cuando NO te escribe (y no, no es que esté “ocupado”)
hombre-inseguro-tiro-completo-sentado-sofa_23-2149837704.jpg
¿Por qué los hombres vuelven cuando ya los estás olvidando? La ciencia del “reaparecer”

Scarlet Valencia
Te sugerimos
sexo oral
Amor y Sexo
¿Por qué a los hombres les gusta el sexo oral?
Marzo 20, 2025
 · 
María Dávalos
¿Qué es el "queefing" y cómo evitar hacerlo durante el sexo?
Amor y Sexo
La verdadera razón por la que no llegas al orgasmo al tener sexo con la persona que te gusta
Noviembre 21, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-que-hace-un-hombre-que-no-esta-enamorado-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué les excita realmente a los hombres?
Marzo 15, 2026
 · 
Scarlet Valencia
sexo-sin-penetracion-mujeres.jpg
Amor y Sexo
5 formas de tener sexo sin penetración
Julio 05, 2025
 · 
María Dávalos