¿Por qué las mujeres hacemos tanto ruido en la intimidad?

¿Alguna vez has intentado ser la “muda” de la película solo para terminar gritando como si no hubiera un mañana? No te sientas mal ni pienses que eres una exagerada de porn movie. Hacer ruido es una respuesta fisiológica y psicológica tan poderosa que tiene su propio nombre científico. Hoy vamos a entender por qué tu voz es el mejor “juguete” que tienes en la habitación y por qué, a veces, un buen gemido vale más que mil palabras.

La “vocalización copulatoria”

Así le llaman los científicos. Un estudio de la Universidad de Central Lancashire descubrió que la mayoría de las mujeres hacen ruido no solo por placer propio, sino como una señal proactiva.

El control del ritmo

Al gemir o hablar, le das a tu pareja una “guía de usuario” en tiempo real. La sexóloga Dra. Beverly Whipple explica que el sonido funciona como un refuerzo positivo: si gritas más, él sabe que va por buen camino y acelera el proceso.

Liberación de tensión

El sexo es una descarga de energía acumulada. Gritar ayuda a liberar la presión del diafragma y permite que los músculos pélvicos se relajen, facilitando que la sangre fluya mejor y el orgasmo sea más explosivo.

Empoderamiento y presencia

Hacer ruido te obliga a estar en el “aquí y ahora”. La psicología del placer sugiere que las mujeres que vocalizan suelen estar más conectadas con sus sensaciones que aquellas que intentan reprimir sus sonidos por pena o tabú.

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Dato Cosmo

Según encuestas, el 66% de las mujeres vocalizan para acelerar el clímax de su pareja cuando ya están cansadas o satisfechas. ¡Es el “hack” auditivo definitivo!

