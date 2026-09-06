¿Por qué las mujeres evitan salir con hombres que tienen gatos? La ciencia explica qué los hace menos atractivos

Los gatos como mascotas, suelen relacionarse con personas sensibles y cariñosas; sin embargo, cuando se trata de citas, esta dulce mascota puede generar una percepción poco deseada para los hombres, pues las mujeres los evitan y los perciben como menos atractivos.

Y es que de acuerdo con un estudio, las mujeres consideran que los hombres que tienen gatos como mascotas, resultan menos atractivos y deseables para una cita romántica, o incluso para una relación a largo plazo, ¿pero a qué se debe este curioso fenómeno?

Te podría interesar: ¿Qué significa ser una “novia gato negro”? Por qué está en tendencia y cómo afecta o beneficia a la relación

¿Por qué los hombres con gatos resultan menos atractivos y deseables para las mujeres?

Un estudio realizado por la Universidad de Colorado en Estados Unidos sugiere que los hombres que aparecen con gatos en sus perfiles de citas podrían tener menos posibilidades de recibir una invitación.

Tras mostrar a cientos de mujeres fotografías de dos hombres, con y sin gatos, las participantes mostraron mayor preferencia por quienes aparecían sin el felino.

“Los hombres que tenían gatos eran vistos como menos masculinos; más neuróticos, agradables y abiertos”, escribieron Lori Kogan y Shelly Volsche, los autores del estudio, quienes agregaron que también los consideraban como peores opciones para tener una cita.

Te podría interesar: ¿Los gatos afectan tu vida amorosa? Esto dice un estudio sobre las mujeres solteras

¿Por qué los hombres con gatos resultan menos atractivos y deseables para las mujeres?

Hombres con gatos: así influyen los estereotipos en la percepción femenina

El estudio no concluye que todas las mujeres rechacen a los hombres con gatos, pues la percepción también depende, en parte, de las preferencias personales: quienes se consideran amantes de los gatos suelen tener una opinión más positiva de estos hombres, mientras que las “personas de perros” tienden a preferirlos sin felinos.

Los investigadores señalan que los estereotipos sobre las mascotas y la masculinidad podrían influir en estas percepciones.

Te podría interesar: ¿Tu mascota recibe más cariño que tu pareja? Un estudio revela la sorprendente verdad