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Amor y Sexo

Por qué el colágeno y la felicidad regresan cuando dejas a la persona equivocada

¿Te ves mejor que nunca tras el truene? Descubre cómo el cortisol destruye tu colágeno y por qué la paz mental es el mejor tratamiento anti aging.

Abril 01, 2026 • 
Scarlet Valencia
10 Buenas ideas para mantenerte feliz y saludable

¿Por qué el colágeno y la felicidad regresan cuando dejas a la persona equivocada?

Getty Images

No es que tu nuevo suero de 2 mil pesos esté haciendo milagros, es que finalmente sacaste la basura emocional de tu casa. ¿Te has fijado que después de terminar con ese “casi algo” tóxico, de repente tus ojeras desaparecen y tu piel brilla como si tuvieras un filtro eterno? No es casualidad, es ciencia. Tu cuerpo literalmente se estaba marchitando bajo el estrés de una mala relación. Hoy vamos a celebrar tu glow up biológico y entender por qué tu ex era el peor enemigo de tu rutina de belleza.

  • El cortisol es el villano. La dermatóloga Dra. Whitney Bowe explica que el estrés crónico eleva el cortisol, lo que rompe las fibras de colágeno y elastina. Al dejar una relación estresante, tus niveles bajan y tu piel recupera su capacidad de autorreparación.
  • Inflamación sistémica. El drama constante mantiene a tu cuerpo en estado de alerta. Esto causa brotes de acné y rosácea. La paz mental reduce la inflamación, dándote ese brillo natural que ninguna base de maquillaje logra.
  • Mejor Sueño = Regeneración. Cuando dejas de revisar el celular a las 3 AM para ver si él está en línea, finalmente entras en sueño REM profundo. Aquí es donde se produce la hormona del crecimiento, vital para la elasticidad de la piel.
  • La oxitocina del amor propio. Al enfocarte en ti, liberas oxitocina y dopamina. Estas hormonas mejoran la microcirculación facial, dándote ese tono rosado y saludable de “recién enamorada”... de ti misma.
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Dato Cosmo

El estrés emocional puede acelerar el envejecimiento celular hasta 10 años. ¡Tu ex literalmente te estaba robando juventud!

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