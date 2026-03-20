¿Por qué el alcohol nos pone más cachondas? La ciencia detrás del alcohol y el libido

Todas hemos estado ahí: una margarita y de pronto tu crush se ve 10 veces más guapo y tus ganas de enviarle un mensaje “arriesgado” suben al 100%. Pero, ¿es el alcohol o es tu mente? Resulta que hay una razón química por la cual el bar parece el preludio perfecto para la cama.

La desinhibición de la corteza prefrontal

Según estudios de la Universidad de Florencia, el alcohol, especialmente el vino tinto, tiene efectos directos en la libido femenina.

Freno de mano abajo

El alcohol actúa sobre la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del juicio y la autocrítica. Al “dormirse” un poco, tus inhibiciones desaparecen y te permites actuar sobre deseos que sobria reprimirías.

Testosterona al ataque

En dosis moderadas, el alcohol puede elevar ligeramente los niveles de testosterona en las mujeres, la hormona clave del deseo sexual.

El efecto visual

Se ha comprobado que el alcohol altera la percepción de la simetría facial, haciendo que los demás nos parezcan físicamente más atractivos.

Advertencia

Existe una “curva de campana”. Una o dos copas aumentan el deseo, pero el exceso de alcohol bloquea la respuesta nerviosa, dificultando el orgasmo y causando deshidratación vaginal.

Brinda por el deseo, pero con medida. Una copa es el aperitivo perfecto para la pasión; una botella es la receta para un fail que no querrás recordar mañana.