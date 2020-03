El secreto detrás de por qué a veces encuentras a tu pareja menos atractiva

Lo amas con todo tu corazón, con sus cualidades y sus defectos. Pero a veces no puedes evitar encontrar tu otra mitad menos atractiva de lo habitual. No te asustes, es completamente normal biológicamente. ¿Por qué a veces encuentras a tu pareja menos atractiva?

LA DISMINUCIÓN DE LA ATRACCIÓN EN UNA PAREJA

En una pareja, no es raro experimentar una pequeña caída en la velocidad. Encontramos a nuestra pareja un poco menos sexy y menos atractiva, y no es raro. Según la investigación se debe a tus hormonas. Y eso no es todo, esta caída en el deseo es claramente notoria si tu pareja es un hombre.

Los investigadores analizaron la orina de más de treinta mujeres durante un periodo de 15 días. Al mismo tiempo, las sometieron a ellas así como a sus parejas a un cuestionario completo sobre sus relaciones. Información importante: ninguna de las mujeres evaluadas tomaba anticonceptivos hormonales y todas habían estado en una relación durante al menos 4 meses.

Resultado: junto antes de la ovulación cuando el nivel de estradiol aumenta drásticamente, ambas parejas reconocen que están “menos satisfechas en su relación”, y las mujeres tienen menos atracción física por su pareja. Sí, probablemente le pase hasta a la esposa de Jamie Dornan.

LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA DEL DESEO

Según los investigadores de la Universidad VU de Amsterdam, el impacto de las hormonas en el deseo está demasiado subestimado, más allá de la mera sexualidad.

Durante un ciclo menstrual, las hormonas de las mujeres experimentan fluctuaciones significativas, que afectan no solo a su cuerpo sino también a su estado de ánimo y sentimientos. Y puede sorprenderte, pero tu pareja siente estos cambios y también esta caída en el deseo.

Paradójicamente, la frecuencia de las relaciones sexuales no cambia. Como explican los investigadores, un cambio hormonal repentino no puede degradas una relación que va bien, y viceversa.

Pero el sexo puede ser diferente. La mujer puede necesitar más tiempo para alcanzar el orgasmo, puede ser más modesta, menos cómoda con su cuerpo o puede querer probar cosas diferentes.

Entonces, la próxima vez que no te sientas atraída por tu pareja como un imán, no hay necesidad de terminar la relación. Puede simplemente ser tu nivel de hormonas o un estado general de fatiga o estrés.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia