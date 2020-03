¿Cómo manejar la ansiedad durante la cuarentena?

¿La cuarentena te ha provocado ansiedad? ¿Te sientes triste, enojada o simplemente desganada? No eres la única, y según la psicóloga Ariadna Pulido es totalmente normal. Nos echamos una buena platicada con ella sobre el encierro y la salud mental y nos respondió a algunas de las preguntas más comunes que tenemos al respecto.

¿QUÉ TIPO DE EMOCIONES SON NORMALES EN UNA SITUACIÓN COMO ESTA?

Si te sientes enojada, confundida, frustrada, en pánico… no te estreses Ariadna dice que es totalmente normal. «Dentro de las emociones naturales hay ansiedad, pánico, angustia, miedo, ira, frustración, pesimismo, decepción, preocupación y hasta culpa», revela. Además nos dijo que muchas de estas se reflejan a través de impaciencia, irritabilidad y incapacidad de dormir o insomnio. «Empezamos a tener alteraciones en nuestro hábitos. Si estábamos en una rutina de dieta, de ejercicio, empezamos a tener atracones, todo el tiempo sentimos hambre… pero es pura ansiedad», confirma.

TIPS PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD DURANTE LA CUARENTENA

Respiración bhastrika, hace que las ideas comiencen a aclararse.

Meditación (recuerda que puedes encontrar una meditación guiada en YouTube o incluso a través de apps como Calm)

Visualización

Escritura

Detox de noticias y celular (olvídate de las noticias, cadenas, mensajes de Whatsapp), sí tenemos que estar informados, pero establece horarios y tiempo para hacerlo, tal vez 15 o 39 minutos.

¿QUÉ HAGO SI TENGO PROBLEMAS CON MI PAREJA DURANTE LA CUARENTENA?

No es broma chicas Cosmo, la gente en China lleva SEMANAS en cuarentena, por lo que ahora que algunos comenzaron a salir y a retomar sus actividades, muchas parejas se han separado y/o pedido el divorcio. ¿Por qué? ¿Qué hago si ya no aguanto a mi pareja?

«Es un gran momento para fortalecer tu relación», nos cuenta Ariadna. «Porque no tienes distractores. Yo les recomiendo hacer un ejercicio de hacer una lista de lo que no soportas de tu pareja y luego lo intercambian». Pulido nos asegura que al intercambiar las listas, habrá más de cinco cosas que coinciden entre ambos. «Aquí confirmamos que tu pareja es tu espejo.Esa frase de lo que te choca te checa. Te proyectas en el otro. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla pestes de la pareja, lo que te quejas de él es lo que te molesta de ti».

¿QUÉ HACER SI TOMABA TERAPIA Y AHORA YA NO PUEDO?

Una pregunta muy válida y una que nos afecta a muchos que tomamos terapia y que queremos hablar con alguien de manera regular. «Es igual o más efectivo. Yo lo que les recomiendo a los que les cuesta trabajo es hacerlo sin la parte visual. Así no hay juicios, no hay distractores y no te enganchas en el lenguaje corporal del otro».

Instagram: @aripulidog

Facebook: Ariadna Pulido

YouTube: Ariadna Pulido

Twitter: @psicariadna