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Amor y Sexo

Los hombres que son fieles suelen tener estos rasgos en común, según la psicología

La ciencia identifica las características psicológicas que comparten los hombres que valoran la exclusividad.

Abril 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Los hombres que son fieles suelen tener estos rasgos en común, según la psicología.

Getty Images

Deja de buscar red flags por un segundo y vamos a enfocarnos en las green flags. Aunque parezca que el mundo está lleno de fuckboys, la psicología nos dice que hay perfiles de hombres que valoran la lealtad por encima de la tentación. No es que no tengan oportunidades, es que su cableado mental funciona diferente. Si quieres saber si ese galán tiene potencial de “felices para siempre”, aquí tienes los rasgos que delatan a un hombre que sí sabe lo que es la fidelidad.

  1. Alto nivel de conciencia (Responsabilidad): Según el modelo de los “Big Five” de la personalidad, los hombres con alta responsabilidad tienden a cumplir sus promesas y a ser más fieles. Tienen una brújula moral interna muy clara.
  2. Inteligencia emocional elevada: Saben identificar sus emociones y las de su pareja. El psicólogo Daniel Goleman afirma que la empatía es el mayor antídoto contra la traición; ellos sienten el dolor que causarían antes de actuar.
  3. Autocontrol y baja impulsividad: Un hombre fiel no actúa por instinto primario. Tiene la capacidad prefrontal de evaluar las consecuencias a largo plazo frente al placer momentáneo.
  4. Círculo social estable: Si sus amigos son hombres de familia o leales, es muy probable que él comparta esos valores. La psicología social confirma que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos.
  5. Satisface sus necesidades de validación fuera del sexo: No necesita coleccionar conquistas para sentirse “hombre”. Su autoestima viene de sus logros personales, su carrera o sus hobbies, no de la aprobación externa femenina.
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Aunque parezca que el mundo está lleno de fuckboys, la psicología nos dice que hay perfiles de hombres que valoran la lealtad por encima de la tentación.

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Tip Cosmo

Fíjate en cómo trata a las personas que no pueden darle nada a cambio. Un hombre fiel suele ser una persona íntegra en todas las áreas de su vida, no solo contigo. La lealtad es un estilo de vida, no un interruptor.

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