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Amor y Sexo

¿Le gustas y no te has dado cuenta? 6 señales que podrían delatarlo

Si te has preguntado si esa persona que tienes cerca siente algo más por ti, existen algunas señales que pueden ayudarte a identificarlo.

Septiembre 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Señales de que le interesas más de lo que crees aunque no te lo diga

Señales de que le interesas más de lo que crees aunque no te lo diga

Getty Images

Hay personas que tienen dificultades para expresar lo que sienten, ya sea porque son muy tímidas o por qué no sepan cómo expresar sus emociones, el caso es que muchas veces, los hombres no saben cómo decirte que les gustas; sin embargo, si dan señales de que le interesas.

Estas señales pueden ser sutiles pero llenas de significado, y te vamos a decir cómo identificarlas para saber si esa persona realmente tiene un interés genuino por ti, aunque no sepa cómo decírtelo.

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Señales de que le interesas más de lo que crees aunque no te lo diga

Si busca tu compañía, mantiene el contacto, recuerda lo que le cuentas y muestra interés por tu vida de una manera que no tiene con otras personas, podría existir algo más que una simple amistad. Checa las señales:

Busca cualquier pretexto para hablar contigo

Si constantemente encuentra una razón para iniciar una conversación, preguntarte algo que podría resolver por su cuenta o simplemente saber cómo estuvo tu día, podría existir un interés detrás.

Y es que más allá de la cantidad de mensajes, debes prestar atención a su intención, pues con esto puedes descubrir qué tanto disfruta de tu compañía, incluso cuando no están juntos, y el tipo de cercanía que busca crear.

Recuerda cada detalle de sus conversaciones

¿Recuerda tu café favorito o aquella historia que le contaste de pasada? Cuando alguien tiene un interés especial, suele prestar más atención a lo que dices y recordar detalles que otros podrían pasar por alto.

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Señales de que le interesas más de lo que crees aunque no te lo diga

Getty Images

Su lenguaje corporal cambia cuando está contigo

La comunicación no verbal también puede decir mucho, presta atención a detalles como: mantiene el contacto visual durante más tiempo, sonríe con frecuencia, busca acercarse físicamente o muestra cierta inquietud cuando estás cerca, pueden ser señales de nervios o atracción.

Intenta coincidir contigo

Si comienza a aparecer en lugares donde sabe que estarás, busca sentarse cerca de ti o aprovecha cualquier oportunidad para compartir tiempo contigo, podría estar intentando generar más momentos a tu lado.

Se interesa por tu vida amorosa

Si quiere saber si tienes pareja, qué tipo de personas te atraen o cómo reaccionas al hablar de alguien que te gusta, podría estar intentando descubrir si tiene alguna posibilidad contigo, e incluso de qué forma podría conquistarte.

Contigo se comparta de forma diferente

Quizá con los demás es completamente relajado, pero contigo se pone nervioso, busca impresionarte, presta más atención a su apariencia o se muestra especialmente atento.

También puede ocurrir lo contrario: que intente disimular tanto su interés que termine actuando de una manera extraña o distante.

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