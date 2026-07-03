Las 3 cosas que tienes en tu recámara y que, según el Feng Shui, te bloquean el amor

Tu habitación no es solo el lugar donde duermes, descansas y recargas tu energía; también es tu refugio personal, el espacio más íntimo de tu hogar, y de acuerdo con el Feng Shui, es ahí donde se fortalece el amor propio y se crea el ambiente ideal para atraer o nutrir una relación de pareja.

Si últimamente sientes que tus relaciones de pareja no avanzan o que no puedes manifestar una relación estable, tal vez no se trata de mala suerte, sino de algunos objetos en tu dormitorio que podrían estar bloqueando la llegada del amor a tu vida.

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Cosas que tienes en tu recámara que te están bloqueando en el amor según el Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, tu dormitorio es la clave para recibir nuevas oportunidades, incluidas las relaciones sentimentales y el amor en general, así que crear un ambiente acogedor y armonioso en tu dormitorio, puede hacer que todo suceda.

Cama pegada a la pared

Dormir con la cama pegada a la pared, causa que la energía de pareja no pueda fluir con equilibrio, pues simbólicamente, esta disposición transmite la idea de que no hay espacio para que otra persona llegue a tu vida o para que se fortalezca la relación que ya tienes.

Una sola mesa de noche

El Feng Shui asegura que tener una sola mesa de noche, transmite el mensaje de que ese espacio está reservado solo para ti o que no hay lugar para una pareja, toma en cuenta que aunque vivas sola, dejar libre el acceso a ambos lados de la cama representa una apertura para recibir y fortalecer una relación.

Objetos de relaciones pasadas

Fotografías con una expareja, cartas, regalos cargados de valor sentimental o cualquier recuerdo de una relación anterior también son considerados bloqueos energéticos, pues conservar estos objetos mantiene el vínculo con el pasado y dificulta abrir espacio para una nueva historia de amor.

Cosas que tienes en tu recámara y que, según el Feng Shui, te bloquean el amor Getty Images

¿Qué hacer para atraer el amor según el Feng Shui?

El Feng Shui recomienda decorar la recámara con objetos en pares, como dos lámparas o dos cojines, ya que simbolizan la vida en pareja. También sugiere incorporar colores suaves, iluminación cálida y materiales naturales para crear un ambiente relajante.

Al final, convertir tu recámara en un lugar ordenado, tranquilo y equilibrado puede ser un buen primer paso para sentirte mejor contigo misma y estar más abierta a nuevas experiencias.