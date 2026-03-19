Suscríbete
Amor y Sexo

La verdad de por qué los hombres salen con mujeres más jóvenes

Complejo de Marc Anthony, le dicen. Analizamos las razones psicológicas y biológicas por las que los hombres buscan parejas menores y qué dice esto de su madurez emocional.

Marzo 19, 2026 • 
Scarlet Valencia
Marc Anthony y esposa

Marc Anthony (57 años) y su esposa, la modelo Nadia Ferreira (27 años), en el Miami Open, 23 marzo 2025.

Getty Images

Desde Hollywood hasta tu círculo de amigos, el patrón se repite: hombres de 40 con chicas de 25. ¿Es solo una cuestión estética o hay algo más oscuro detrás de esta preferencia? Aunque la sociedad muchas veces lo juzga como una crisis de la mediana edad, la psicología y la biología tienen explicaciones mucho más profundas sobre por qué el “reloj biológico” de ellos parece ir en sentido contrario al de sus actas de nacimiento.

Biología vs. Ego

Según la psicología evolucionista, los hombres están programados para buscar señales de fertilidad, justamente juventud, piel tersa, energía, pero en el 2026, las razones son más mentales que reproductivas. El Dr. Seth Meyers, psicólogo clínico, sugiere que esta preferencia suele estar ligada a la dinámica de poder y la validación personal.

La “inyección de juventud”

Estar con alguien joven les permite reconectar con una etapa de vitalidad que sienten perdida. Es una forma de negar el paso del tiempo.

Menor carga emocional

A menudo, los hombres asumen que una mujer joven tendrá “menos equipaje”, o cosas emocionales qué cargar como exesposos, hijos (estos sí son físicos jaja) o traumas acumulados, lo que les facilita mantener una relación más ligera y menos demandante emocionalmente.

El refuerzo del ego

Ser el “guía” o el hombre con experiencia les da un sentido de superioridad y control que a veces se siente amenazado cuando salen con mujeres de su misma edad, quienes suelen ser más asertivas y financieramente independientes.

Sí, la edad es solo un número, pero las intenciones no. ¿Conoces “la regla del 7” sobre la diferencia de edad en el amor? Si hay respeto y metas en común, el age gap o diferencia de edad, es solo un detalle; pero si buscas un papá o él busca un trofeo, es momento de replantearse el match. Lo importante es que ambos estén en la misma página del libro.

Te puede interesar
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
dime-en-que-alimento-te-refugias-y-te-dire-que-carencia-afectiva-tienes.jpg
Wellness
Dime en qué alimento te refugias y te diré qué carencia afectiva tienes
Septiembre 23, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
6-formas-de-lograr-tus-metas-de-modo-positivo.jpg
Amor y Sexo
La anatomía de una Diosa: 5 pasos inspirados en Carl Jung para revelarla y alcanzar el éxito
Febrero 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Wellness
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Febrero 08, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
señales-de-que-no-tienes-la-vida-que-soñaste.jpg
Wellness
Síntomas de que no tienes la vida que realmente quieres
Junio 29, 2023
 · 
Andrea Sierra
Un hombre con baja autoestima podría ser tu peor relación
Amor y Sexo
¿Por qué deberías alejarte de una relación con un hombre de baja autoestima?
Marzo 03, 2021
 · 
Cosmopolitan

psicología masculina diferencia de edad relaciones amorosas amor propio|empoderamiento|empoderamiento femenino|juzgarse
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Masturbación femenina
Amor y Sexo
Masturbación por frotamiento: ¿Por qué es un riesgo para tu salud íntima?
Marzo 18, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Para las mujeres el fin último del sexo no es el orgasmo, sino la intimidad.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué a los hombres les obsesiona que te vengas (aunque sea fingido)?
Marzo 18, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Técnica del nueve, el método para disfrutar orgasmos más intensos y placenteros
Amor y Sexo
¿Qué es la técnica del nueve? El método para disfrutar orgasmos más intensos y placenteros
Marzo 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dale un turn al placer oral
Amor y Sexo
Los motivos por los que muchos hombres no hacen ruido durante la intimidad
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García