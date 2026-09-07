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Amor y Sexo

La razón por la que la voz de alguien puede resultarte tan atractiva

¿Por qué algunas voces nos parecen irresistibles? La ciencia explica cómo el cerebro en ocasiones puede enamorarse antes de la voz que de la persona

Septiembre 07, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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La razón por la que la voz de alguien puede resultarte tan atractiva

La razón por la que la voz de alguien puede resultarte tan atractiva

En ocasiones no es necesario mantener una larga conversación con un hombre para que te resulte atractivo. El lenguaje corporal tiene mucho que ver en cómo percibimos a una persona; por ejemplo, aquellas que mantienen la espalda recta, los pies firmes, que tienen un contacto visual estable y movimientos pausados, tienden a llamar más la atención a primera vista. Sin embargo, hay hombres que no tienen que hacer absolutamente nada para resultar atractivos. No necesitan quitarse la camisa, mirarte intensamente ni decir una frase particularmente cautivadora. Solamente dicen: “Hola”, y tu cerebro hace el resto.

Porque sí: la voz puede resultar más atractiva de lo que crees y convertirse en un sello magnético. Y no es solamente una cuestión de gustos, pues diferentes investigaciones han revelado que determinadas características de la voz están relacionadas con la percepción de atractivo y con la atracción.

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La razón por la que la voz de alguien puede resultarte tan atractiva

Tu cerebro es capaz de detectar que una voz te atrae muy rápido según el tono, el ritmo, la frecuencia y otras características acústicas. En un estudio experimental, los investigadores encontraron que las voces percibidas como atractivas generaban diferencias en la actividad cerebral desde etapas tempranas del procesamiento auditivo, lo que quiere decir que la percepción del atractivo vocal es real y se presenta de manera automática.

No siempre tienes que sentarte a analizar la razón por la que te gusta la voz de un hombre, tu cerebro puede haber tomado la decisión desde antes. Así que sí, es posible enamorarte un poquito de una voz antes de enamorarte de una persona.

¿Qué hace que una voz masculina resulte atractiva?

De acuerdo a distintas investigaciones, las voces masculinas con un tono más bajo son percibidas como más atractivas, pero también influyen la calidad de la voz, la manera de hablar y el contexto en el que escuchas a esa persona.

  • El tono: Algunas frecuencias pueden resultar más atractivas que otras.
  • El ritmo: Una forma de hablar pausada puede hacer que percibamos a un hombre como más seguro de sí mismo.
  • La familiaridad. Cuanto más asociamos una voz con experiencias positivas, más especial puede volverse.
  • La personalidad: Una voz puede transmitir seguridad, calidez, energía o tranquilidad.
  • La química: Si te gusta un hombre, es muy probable que su voz también te encante, aunque no tenga todos los elementos anteriores.

Ahora ya lo sabes, la atracción entre dos personas muchas veces puede comenzar por la voz, y probablemente no te habías dado cuenta. Pero eso no necesariamente significa que puedas escuchar 10 segundos de una nota de voz y descubrir científicamente si un hombre es “el indicado”.

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Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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