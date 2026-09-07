Menú
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
pinterest
qué hace atractiva una voz
Amor y Sexo
La razón por la que la voz de alguien puede resultarte tan atractiva
¿Por qué algunas voces nos parecen irresistibles? La ciencia explica cómo el cerebro en ocasiones puede enamorarse antes de la voz que de la persona
Septiembre 07, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja