La frase sutil que debes repetirle a un hombre para que sienta que son almas gemelas.

Olvida los amarres y los rituales de luna llena. Si quieres que él sienta que lo suyo estaba “escrito en las estrellas”, solo necesitas dominar el arte de la validación sutil. Los hombres son criaturas de hábitos y su cerebro busca constantemente señales de que han encontrado a alguien que los “entiende” a un nivel que nadie más logra. Hoy te voy a enseñar la frase maestra que va a hacer que se cuestione cómo pudo vivir tanto tiempo sin ti. Saca la libreta.

La frase no es “te amo”, es: “Siento que ya te conocía”.

Según la psicología de la comunicación y la teoría del reflejo emocional, esta frase es poderosa porque valida su identidad y crea un falso recuerdo de familiaridad que el cerebro interpreta como “destino”. Al decirle esto en un momento de conexión, después de una risa compartida o una plática profunda, activas su sistema de apego seguro.

El experto en relaciones Gary Chapman sugiere que las palabras de afirmación que apelan a la “conexión espiritual o histórica” eliminan las barreras defensivas. Al usar esta frase, le estás enviando un mensaje directo a su subconsciente: “Eres seguro, eres familiar, eres mío”. Esto genera un fenómeno llamado sesgo de confirmación, donde él empezará a buscar, y neta a encontrar, razones por las que, efectivamente, parecen estar hechos el uno para el uno. Es la forma más sutil y elegante de plantar la semilla de la exclusividad en su mente.

Las palabras de afirmación que apelan a la “conexión espiritual o histórica” eliminan las barreras defensivas. Getty Images

Cosmo Tip

Úsala con cautela. No la digas en la primera hora de la cita. Espera a que él comparta algo personal o un gusto “raro” que tengan en común. Ahí, bájale el tono de voz, mírale a los ojos y suéltala. Game over.

El lenguaje es tu varita mágica, úsala con sabiduría. Haz que se sienta el hombre más comprendido del planeta y se convertirá en el hombre más leal de tu mundo, créeme.