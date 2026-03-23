¿Hablas dormida?: lo que tu mente intenta decir mientras duermes según la psicología

Aunque no lo creas, hablar dormido es más común de lo que parece, algunas personas incluso pueden mantener largas conversaciones mientras duermen, lo que lleva a preguntarse si se trata de algo normal o si hay un problema detrás.

Hablar dormido puede parecer algo curioso, divertido o incluso vergonzoso, pero para la psicología es una manifestación más común de lo que parece, aunque muchas personas no se den cuenta de que lo hacen.

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¿Qué es la somniloquia?

Hablar dormido es un fenómeno conocido como somniloquia, que ocurre cuando una persona emite palabras, frases o sonidos mientras duerme, sin ser consciente de ello y, la mayoría de las veces, sin recordarlo al despertar.

“Hablar dormido, o somniloquia, es una manifestación de lo que llamamos activaciones parciales del cerebro durante el sueño”, explica María Antonia Rodríguez, enfermera especialista en Medicina del Sueño de Linde Médica.

¿Por qué hablamos dormidos?

La somniloquia, también conocida como “hablar dormido”, es una forma en la que el cerebro procesa emociones, recuerdos y tensiones acumuladas durante el día. Mientras el cuerpo descansa, la mente continúa activa organizando información, lo que puede “escaparse” en forma de palabras.

Desde la psicología del sueño, hablar dormido puede estar relacionado con distintos factores como:



Estrés o ansiedad acumulada

Falta de sueño o cansancio extremo

Cambios emocionales importantes

Fiebre o malestar físico

Rutinas de sueño irregulares

Sueños intensos y vívidos

Qué es la somniloquia o hablar dormida Getty Images

¿Cómo saber si hablo dormida?

La mayoría de las personas que hablan dormidas no se dan cuenta porque ocurre en fases profundas del sueño, generalmente lo saben porque se los ha dicho su pareja o alguien con quien comparten la habitación.

Sin embargo, puedes descubrir si padeces de somniloquia al monitorear tu sueño con ayuda de aplicaciones o al dejar tu celular grabando mientras duermes, de esta forma podrás darte cuenta si eres de esas personas que habla mientras duerme.

¿Es malo hablar dormida?

Si solo hablas ocasionalmente, no hay de qué preocuparse, pues es un fenómeno completamente normal, pero si interrumpe tu descanso o viene con otros síntomas, conviene prestarle atención.

Estos son algunos de los síntomas que podrían ser un indicador de problemas relacionados con el sueño si hablas dormida:

