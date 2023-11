Guía rápida de lo que debes hacer cuando alguien te decepciona

Es completamente normal sentir decepción luego de poner altas expectativas que no se cumplieron sobre una persona o situación, por lo que debes aprender a gestionar esta dolorosa emoción de manera eficaz para no resultar gravemente herida…

La decepción es una emoción que produce dolor, insatisfacción y frustración porque los planes no salieron como esperabas y como hay cosas que no están bajo tu control, es importante que empieces a gestionar favorablemente estos sentimientos pues a la largar pueden provocar problemas mayores como reacciones violentas y un eterno sentimiento de desengaño.

Hoy en Cosmopolitan nos hemos dado a la tarea de preparar una guía rápida para acompañarte durante este duro proceso, sigue leyendo para saber más…

¿Cómo hacer frente a una decepción y salir bien librada de emociones negativas?

Lo primero que debes tener claro es que hay algunas cosas que no están bajo tu control, por doloroso o frustrante que eso parezca, sin embargo, hay muchas otras de las que sí puedes tomar las riendas, por ejemplo, los límites de lo que está permitido o no en una relación de pareja, sólo por mencionar alguno.

A continuación, te presentamos una guía rápida para enfrentar esa decepción de la manera más constructiva posible.

Cuida el tamaño de tus expectativas

Nadie que goce de salud emocional se relaciona pensando en el peor de los escenarios para no salir herida de una situación donde ya se comprometió, sin embargo, pon atención al tamaño de tus expectativas sobre personas o situaciones que no controlas: si no esperas nada de nadie, no podrán decepcionarte.

Cuida el tamaño de tus expectativas Pexels

Establece límites claros

Hay algunas decepciones que duelen más que otras por dos circunstancias: lo que esperabas no se cumplió o simplemente no esperabas que una persona en específico desatendiera tus necesidades o acuerdos establecidos. Delimita claramente cuales son esas decepciones negociables y no tan graves, pues cuando ese límite es cruzado, quizá ya es momento de decir adiós.

Establece límites claros Pexels

No te reprimas

Si tienes la posibilidad de expresar tus necesidades, hazlo, pero también hazle saber a esa persona que te sientes decepcionada para que ambos busquen una posible solución. Recuerda que la comunicación es la base de toda relación humana.

No te reprimas Pexels

Analiza la situación

Es muy fácil dejarse llevar por las emociones momentáneas, por lo que te sugerimos no tomar decisiones en situaciones críticas, espera a que ese revoltijo de emociones vaya tomando forma y tomate tu tiempo antes de reaccionar. ¿Realmente es tan grave como parece? ¿El daño fue intencional? ¿Qué puede hacer la otra parte para arreglar la situación?

Analiza la situación Pexels

Aprende a decir adiós

Cuando la decepción ha rebasado los límites que estableciste, será necesario darte la media vuelta y decir adiós, ya que vivir arrastrando esa decepción te condena a llenarte de reproches y heridas que nunca sanan. Toma distancia de la situación, quizá más adelante puedas exponer con claridad lo que está ocurriendo.