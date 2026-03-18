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Amor y Sexo

Fantasear con ser soltera teniendo pareja: La ciencia detrás del deseo de libertad

¿Te imaginas viviendo sola o saliendo con extraños aunque ames a tu pareja? Te explicamos por qué estas fantasías son normales y no significan que debas terminar.

Marzo 18, 2026 • 
Scarlet Valencia
Piqué reacciona a 'Soltera', el nuevo éxito de Shakira.png

¿Fantaseas con estar soltera teniendo pareja?

Cortesía

Sentir nostalgia por la soltería no significa que ya no ames a tu pareja; significa que extrañas la autonomía absoluta. La psicóloga Esther Perel explica que en las relaciones modernas buscamos seguridad y aventura en la misma persona, lo cual es casi imposible. Fantasear con ser soltera es una válvula de escape mental para recuperar tu identidad individual.

¿Por qué se detona este pensamiento?

Saturación del “nosotros”

Cuando la relación se vuelve demasiado simbiótica y dejas de tener espacios propios como hobbies, salidas a solas, decisiones individuales, tu cerebro detona la fantasía de soltería como un grito de libertad. Es una forma de reclamar mentalmente el espacio que has cedido en la realidad.

Miedo al estancamiento o “FOMO” existencial

El Fear Of Missing Out no solo aplica a fiestas, sino a la vida misma. Si sientes que la rutina se ha tragado la espontaneidad, tu mente proyecta la soltería no por querer a otros hombres, sino por extrañar la incertidumbre emocionante de no saber qué pasará mañana.

Evasión de la responsabilidad afectiva

En momentos de mucho estrés, la soltería aparece como un “paraíso fiscal” emocional. Fantaseas con ella porque es el único lugar donde no tienes que gestionar las emociones, expectativas o decepciones de otra persona.

¿Qué es lo que tu cuerpo y tu mente te están diciendo?

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Escucha a tu cuerpo

Getty Images

Más allá de la culpa, este pensamiento es un mensajero. Tu sistema nervioso te está avisando que hay una negligencia de tu autonomía. Es probable que en tu relación actual te sientas “invisible” o demasiado adaptada a los deseos de él. La psicología sugiere que cuando el sistema de “seguridad”, o sea tu pareja, se vuelve demasiado predecible, el sistema de “exploración” se activa con fuerza. Tu cuerpo no te está pidiendo que termines la relación, te está pidiendo que renegocies los términos de tu libertad dentro de ella.

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