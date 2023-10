Platicamos con la embajadora de Prudence y educadora de la sexualidad, Carolina Roldán, y nos contó todo sobre la salud sexual

¿A qué nos referimos cuando hablamos de una buena salud sexual? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países.

La salud sexual, considerada afirmativamente, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia.

De acuerdo a Carolina Roldán, embajadora de Prudence, educadora de la sexualidad y especialista en sex coaching de parejas, la capacidad de los hombres y las mujeres para lograr la salud y el bienestar sexuales depende de:



¿Mediante qué hábitos podemos mejorar nuestra salud sexual?

Carolina asegura que mediante “chequeos de detección de ITS dos veces al año o si se tiene parejas nuevas o se han tenido prácticas de riesgo (en donde no se haya usado método de barrera desde el inicio y hasta el final o si se ha roto, etc.), acudir a revisión médica con especialistas en ginecología o urología, usar preservativo desde inicio y hasta el final de una relación sexual coital”.

DKT México cuenta con Contact Center, consultorios donde todas las personas de CDMX y Guadalajara pueden asistir para recibir información de médicos expertos que brindan atención para la salud sexual y reproductiva a mujeres de todas las edades. Puedes hablar con ellos vía WhatsApp al numero 5548770772.

Estos son los hábitos que perjudican tu salud sexual

La experta también señala que hay prácticas que ponen en riesgo tu sexualidad:

“Prácticas de riesgo como tener múltiples parejas sexuales sin revisión de análisis de ITS, tener sexo con contacto de órganos sexuales sin barreras bucales o preservativo interno o externo, y dejar de ir a chequeos médicos luego de haber comenzado a tener una vida sexual activa”.