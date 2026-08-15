Las relaciones sexuales suelen implicar mucho más que el contacto físico. Además del placer, pueden involucrar emociones, deseo, confianza e incluso vulnerabilidad. Precisamente porque intervienen tantos factores, no es extraño que, en ocasiones, la mente divague o aparezcan pensamientos inesperados, incluso sobre otras personas. ¿Por qué sucede esto y qué tan normal es?

Estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja y, de repente, aparece en tu mente el rostro de alguien más. Quizá sea un ex, alguien que acabas de conocer o incluso una celebridad. La culpa puede aparecer casi de inmediato, pero antes de sacar conclusiones, es importante saber que este tipo de pensamientos son más comunes de lo que muchas personas imaginan. Pero ¿qué significan realmente?

¿Es normal pensar en alguien más durante la intimidad?

Sí. Diversos especialistas en sexualidad coinciden en que las fantasías y los pensamientos espontáneos forman parte de la experiencia sexual de muchos individuos y no significan necesariamente que exista un problema en la relación o un deseo de ser infiel. Pensar en otra persona durante el sexo no está catalogado como una micro infidelidad. Entonces, ¿cuáles son las razones más comunes por las que esto sucede?

Fantasías sexuales

Como seres humanos, es completamente normal tener escenarios imaginarios o fantasías sexuales con otras personas. Sin embargo, estas no siempre reflejan un deseo real de ponerlas en práctica.

Tu cerebro asocia recuerdos

Quizá conociste a una persona con la que tuviste mucha química o que te resultó físicamente atractiva. Nuestro cerebro crea asociaciones entre personas, emociones, recuerdos y estímulos. Por eso, un recuerdo o el rostro de alguien puede aparecer de forma espontánea durante un momento íntimo, aunque no exista un deseo real de estar con esa persona.

Emociones no procesadas

Si la misma persona aparece de forma recurrente en tus fantasías sexuales, quizá valga la pena preguntarte si todavía hay emociones, dudas o asuntos pendientes relacionados con ella. Esto no significa necesariamente que quieras volver, pero sí puede ser una invitación a reflexionar sobre lo que estás sintiendo.

La mente divaga

La mente no permanece enfocada todo el tiempo. Igual que puedes distraerte durante una película o una reunión, también es posible que aparezcan pensamientos inesperados durante un encuentro sexual. En la mayoría de los casos, estos “vistazos mentales” son involuntarios y desaparecen tan rápido como llegaron.

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¿Cuándo podría ser una señal para prestar atención?

Sólo te excitas pensando en otra persona.

Nunca logras llegar al orgasmo con tu pareja a menos que pienses en alguien más.

Te genera malestar o incomodidad tener estos pensamientos durante el acto sexual.

Ocurre el 100% de las veces.

Pensar en otra persona durante el sexo puede hacerte sentir culpable o generarte dudas sobre tu relación sentimental, pero este tipo de pensamientos no define lo que sientes por tu pareja. Recuerda que la sexualidad está ligada a las fantasías, la imaginación y a las experiencias previamente vividas. Solo presta atención a qué tan recurrente son estos pensamientos y si realmente son necesidades emocionales que necesitan ser exploradas más a profundidad.

