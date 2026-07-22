El orbiting: la nueva forma de ghostear sin desaparecer del todo

Ya conocías el ghosting, pero el orbiting es su versión más confusa y, para muchas, más dolorosa. La diferencia es sutil pero devastadora: en lugar de desaparecer por completo, la persona corta toda comunicación directa pero sigue ahí, presente en tus redes, viendo tus historias, dándole like a tus fotos y desapareciendo justo cuando quieres hablar de verdad.

Qué es exactamente el orbiting

El término fue acuñado por la periodista Anna Lovine y describe a alguien que permanece “lo suficientemente cerca para que ambos se puedan observar y suficientemente alejado para nunca tener que hablar”. La psicóloga Sol Buscio lo define como el acto de la presencia-ausencia, una actividad fantasma en la que alguien sigue estando aunque no se muestre del todo. En la práctica se manifiesta como no responder mensajes pero dejar de vez en cuando un like estratégico, ver todas tus historias sin escribirte nunca, comentar algo superficial pero ignorar cualquier intento de conversación real, o seguirte muy de cerca en redes mientras en persona actúa como si no existieras.

Por qué duele más que el ghosting puro

Con el ghosting hay un cierre, doloroso y brusco, pero cierre al fin. Con el orbiting no. La ambigüedad es el ingrediente más dañino porque mantiene activa la esperanza de que algo pueda volver a pasar, impide que puedas procesar el duelo de forma limpia y te engancha en un ciclo de análisis constante de señales que en realidad no dicen nada concreto. Un estudio de la aplicación de citas Hinge mostró que este tipo de dinámicas generan ansiedad real, inestabilidad emocional y, en algunos casos, síntomas como insomnio y angustia sostenida.

Por qué lo hacen

Las motivaciones pueden ser varias y no siempre vienen de un lugar malintencionado, aunque el resultado sea igual de confuso. Desde la psicología se identifican principalmente el miedo a perderse algo, también conocido como FOMO, la indecisión genuina sobre si quieren cortar del todo el vínculo, la necesidad de mantener el ego activo recibiendo atención sin comprometerse emocionalmente, y en algunos casos rasgos más narcisistas donde la otra persona se usa como fuente de validación constante sin dar nada a cambio.

Qué hacer si te están orbitando

La respuesta más directa y la más recomendada por especialistas es bloquear, no como venganza sino como claridad. Dejarle claro a la otra persona que detectaste el comportamiento y que no lo vas a permitir es lo que cierra el ciclo que el orbiting mantiene abierto deliberadamente. Seguir esperando que esos likes signifiquen algo concreto es exactamente lo que el orbitador necesita para seguir ahí sin comprometerse.