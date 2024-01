Cómo derrotar a un narcisista en su propio juego

Si a diario te enfrentas a un narcisista en cualquiera de los ámbitos de tu vida, es necesario que aprendas a defenderte de sus ataques…

El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se manifiesta a través de la autopercepción exacerbada, el sentimiento de superioridad ante los demás y la poca o nula capacidad de experimentar sentimientos como la empatía y la responsabilidad afectiva.

Generalmente, las personas que padecen narcisismo suelen ser sumamente inteligentes, atractivas y poseen cualidades que usan en su favor durante el juego de manipulación que siempre acompaña a este trastorno, por lo que es sumamente complicado sobrevivir emocionalmente intacta cuando estas cerca de un Narciso.

Características de un narcisista

Aunque algunas corrientes de la psicología aún se encuentran en disputa sobre si el narcisismo es un trastorno emocional o un conjunto de rasgos de la personalidad, lo importante es que aprendas a identificarlos. Algunas características de estos individuos son:



Tiene un sentido exagerado del ‘yo’

Suelen ser vanidosos

Creen ser superiores a los demás

Piensan que los demás deben rendirles pleitesía y se molestan si no lo hacen

Egocéntricos

Egoístas

Manipuladores

Son capaces de cualquier cosa para demostrar su superioridad

Aprende a detectar a un narcisista Getty images

Claves para derrotar a un narcisista en su propio juego

El juego de un narcisista es fácil de adivinar ya que siempre buscan demostrar su superioridad a través del sometimiento emocional de quienes le rodean. No sólo se trata de una subyugación en la relación de pareja, en realidad, el narcisista busca imponerse a toda costa en todas sus relaciones cercanas y no cercanas.

Hoy en Cosmopolitan nos dimos a la tarea de recopilar las estrategias que te ayudarán a neutralizar a un narcisista.

Mantén tus emociones bajo control

La confrontación nunca es una opción cuando se trata de un narcisista, ya que de un modo u otro logran convencerte de que ellos tienen la razón y como tú no tienes dominio sobre su percepción, es muy importante que no caigas en su juego. Mantén bajo control tus reacciones.

No le cedas el control de tus emociones al narcisista Getty images

Siempre pregúntale a qué se refiere

Una de las técnicas más utilizadas por los narcisistas para tener el control es el uso de la ironía y el sarcasmo, aunque tú sabes perfectamente a qué se refiere, cuestiónalo constantemente, pero de manera pacífica. Así lograrás desarmar sus indirectas y humillaciones.

Habla en plural

Cuando te enfrentes a un narcisista habla en plural y suelta indicios de que eres parte de su equipo, los narcisistas son personas muy individualistas, competitivas y no saben cómo actuar cuando alguien los incluye.

Los narcisistas no saben como actuar cuando alguien los incluye en un grupo Getty images

No intentes comprenderle

Por sus características egocéntricas, la comprensión y la amabilidad son combustibles ideales para un narcisista. No intentes ser empática con ellos, la indiferencia es uno de los comportamientos que más ansiedad le generan a un narcisista. No soportan no ser el centro de atención.

Evita todo tipo de contacto

A menos que sea muy necesario, evita darle de comer a su ego. Sé cortante y determinante cuando se acerque a ti. Generalmente, las principales presas de los narcisistas son las personas nobles y empáticas. Establece límites y no le permitas rebasarlos.

Detrás de esa máscara de superioridad hay una persona sumamente insegura, si quieres vencer o neutralizar al narciso que tienes cerca, saber esto es imprescindible para sobrevivirle. Quítale toda tu atención y no discutas con él. Eso lo va a confundir excesivamente.