El método de los 5 minutos: Cómo revivir la pasión cuando el trabajo te consume

El método de los 5 minutos se basa en la teoría de los “micromomentos de conexión” del Dr. John Gottman. Consiste en dedicar intencionalmente 5 minutos al día a la intimidad física no necesariamente sexual (besos profundos, masajes, contacto visual), con el fin de mantener activos los niveles de oxitocina. Esto evita que la pareja entre en un estado de “compañeros de cuarto” y mantiene el sistema nervioso predispuesto al deseo cuando finalmente hay tiempo.

Cómo aplicarlo hoy mismo

El beso de 6 segundos

Un beso que dure al menos 6 segundos reduce el cortisol y le dice a tu cerebro que tu pareja es un lugar seguro.

Contacto piel con piel

Al llegar del trabajo, un abrazo de un minuto sin celulares de por medio. En una pareja adulta, el contacto físico actúa como un “regulador emocional externo"; tu cerebro recibe la señal de que está en un entorno seguro, lo que permite que bajen las defensas psicológicas

Textos spicy

Usar 30 segundos para enviar un mensaje recordando algo que te gusta de él. Según la psicología del erotismo, la anticipación crea una tensión sexual saludable que actúa como un “amortiguador” contra el estrés del día.

El check-in emocional

Dediquen 5 minutos antes de dormir a contarse una sola cosa buena que les pasó en el día o algo que agradezcan del otro. Científicamente, esto activa el sistema de recompensa y libera dopamina y serotonina. Al hacerlo de forma constante, reprogramas tu cerebro para ver a tu pareja como tu “lugar seguro” y no como otro jefe al que hay que darle reportes.

La pasión no se trata de grandes gestos, sino de no dejar que la rutina gane. Cinco minutos pueden ser la diferencia entre una relación fría y una encendida.