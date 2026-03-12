Suscríbete
Amor y Sexo

El método de los 5 minutos: Cómo revivir la pasión cuando el trabajo te consume

El trabajo y el estrés están matando tu vida sexual? Te enseñamos el método de los 5 minutos para mantener la chispa encendida sin presión

Marzo 12, 2026 • 
Scarlet Valencia
Pareja sexo tántrico.jpg

Pexels

El método de los 5 minutos se basa en la teoría de los “micromomentos de conexión” del Dr. John Gottman. Consiste en dedicar intencionalmente 5 minutos al día a la intimidad física no necesariamente sexual (besos profundos, masajes, contacto visual), con el fin de mantener activos los niveles de oxitocina. Esto evita que la pareja entre en un estado de “compañeros de cuarto” y mantiene el sistema nervioso predispuesto al deseo cuando finalmente hay tiempo.

Cómo aplicarlo hoy mismo

El beso de 6 segundos

Un beso que dure al menos 6 segundos reduce el cortisol y le dice a tu cerebro que tu pareja es un lugar seguro.

Contacto piel con piel

Al llegar del trabajo, un abrazo de un minuto sin celulares de por medio. En una pareja adulta, el contacto físico actúa como un “regulador emocional externo"; tu cerebro recibe la señal de que está en un entorno seguro, lo que permite que bajen las defensas psicológicas

Textos spicy

Usar 30 segundos para enviar un mensaje recordando algo que te gusta de él. Según la psicología del erotismo, la anticipación crea una tensión sexual saludable que actúa como un “amortiguador” contra el estrés del día.

El check-in emocional

Dediquen 5 minutos antes de dormir a contarse una sola cosa buena que les pasó en el día o algo que agradezcan del otro. Científicamente, esto activa el sistema de recompensa y libera dopamina y serotonina. Al hacerlo de forma constante, reprogramas tu cerebro para ver a tu pareja como tu “lugar seguro” y no como otro jefe al que hay que darle reportes.

La pasión no se trata de grandes gestos, sino de no dejar que la rutina gane. Cinco minutos pueden ser la diferencia entre una relación fría y una encendida.

También lee:
6 Pasos para que una relación abierta funcione
Amor y Sexo
6 Pasos para que una relación abierta funcione
Abril 01, 2015
 · 
Cosmopolitan
Así es como Facebook sabe si estás soltera o en una relación
Amor y Sexo
Así es como Facebook sabe si estás soltera o en una relación
Enero 08, 2017
 · 
Cosmopolitan
darte-un-tiempo-relación-unsplash.jpg
Wellness
Darte un tiempo de tu relación podría ser bueno
Abril 22, 2019
 · 
Cosmopolitan
Las claves para saber si tu relación prosperará
Amor y Sexo
Las claves para saber si tu relación prosperará, según la ciencia
Noviembre 15, 2015
 · 
Cosmopolitan

vida en pareja mejor sexo tips de sexo amor|menopausia|pareja|sexo|sexo frecuente
Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-movimientos-de-caderas-sexo.jpg
Amor y Sexo
Qué significa que un hombre tarde mucho tiempo en llegar al orgasmo durante una relación sexual
Octubre 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Las 5 técnicas de masturbación femenina más placenteras
Amor y Sexo
Las 3 técnicas de masturbación femenina más placenteras que pocas mujeres conocen
Septiembre 03, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
habilidades-sexuales-femeninas.jpg
Amor y Sexo
Las 5 habilidades sexuales femeninas a las que ningún hombre se puede resistir
Septiembre 17, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
l pene de sangre o de carne
Amor y Sexo
¿Qué da más placer: el pene de sangre o de carne?
Abril 26, 2025
 · 
María Dávalos