¿El chocolate realmente influye en tu deseo sexual? La ciencia tiene la respuesta definitiva

Tradicionalmente las parejas más románticas y exitosas se regalan chocolates para expresar mutuamente el amor y el deseo que mantiene viva su relación…

Efectivamente, se cree que el chocolate es uno de los alimentos más efectivos para mantener viva la llama del amor por sus efectos afrodisíacos, ¿pero se trata de un mito o una realidad? La ciencia tiene la respuesta definitiva a este romántico misterio.

Hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti todo sobre uno de los misterios más comunes sobre el chocolate y sus efectos afrodisíacos, sigue leyendo para saber más…

¿El consumo de chocolate influye en tu deseo sexual? La ciencia responde

A través de un estudio reciente realizado por la Universidad de California, los expertos, Beatrice A. Golomb y Brinton K. Berg determinaron la relación entre el consumo de chocolate y el interés sexual de las personas.

Para la muestra del estudio eligieron a un grupo conformado por 723 hombres y mujeres, mayores de 20 años y residentes en el sur del estado de California.

En el cuestionario se les preguntó a los individuos la frecuencia de consumo de chocolate durante la semana y su interés sexual, calificándolo en un rango de 0 a 10.

¿El consumo de chocolate influye en tu deseo sexual? La ciencia responde Getty images

Resultados

Para sorpresa de los investigadores, el alarmante resultado arrojó que las personas que consumen más chocolate en determinado rango de tiempo tienen menor deseo sexual y este efecto tuvo mayor impacto en las mujeres, lo cual encaminó a los investigadores a suponer que el chocolate podría ser un sustituto del sexo en ellas.

Este supuesto encuentra sentido gracias al descubrimiento del profesor de etnobotánica, Chris Kilham quien aseguró que “El chocolate incrementa los niveles de serotonina en el cerebro, generando un estado de felicidad y equilibrio en nuestro organismo”. Kilham también dijo que las mujeres tenían mayores niveles de serotonina en su organismo y que el consumo de chocolate durante la menstruación aumentaba aún más la presencia de este compuesto químico en su cuerpo.

El chocolate es uno de los alimentos afrodisíacos más utilizados por las parejas a nivel mundial Getty images

Hasta el momento no se ha llegado a una conclusión precisa ya que diversos estudios apuntan en diferentes direcciones, por ejemplo, el que se publicó en el libro ‘Chocolate in Health and Nutrition’ de Ronald Ross, Victor R. Preedy y Sherma Zibadi donde plantean que hay componentes de este alimento que pueden servir como estimulantes sexuales, tales como la felinetilamina que incrementa la producción de serotonina y dopamina, causando mayor sensación de placer en nuestros cerebros.

Aunque es un misterio por resolver, hasta el momento existe una certeza: el chocolate sí tiene un impacto en el placer humano.