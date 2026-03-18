Dating Trends 2026: Las tendencias de citas que dominarán este año

Venimos de un 2025 saturado de burnout por las apps de citas; un año donde el ghosting y el benching nos dejaron emocionalmente agotadas. El amor en 2026 se ha vuelto una declaración de principios: si no estás alineado con mis valores o mi estatus, simplemente no hay match. La Gen Z y Alpha, han decidido dejar de jugar a la ruleta rusa emocional para empezar a aplicar filtros mucho más crudos y pragmáticos. En este mundo incierto y ante el caos, ya no buscamos a alguien “lindo” con quien pasar el domingo; buscamos a alguien que sume a nuestro ecosistema personal, que comparta nuestra visión política y que no sea una carga para nuestra salud mental.

Las 3 tendencias que están dictando quién se queda y quién se va

1. Throning: el amor como ascenso social

Esto es salir con alguien específicamente porque su estatus, su círculo social o su influencia en redes “eleva” tu propia imagen. El throning ocurre porque, inconscientemente, asociamos el éxito de nuestra pareja con nuestra propia valía. Psicológicamente, buscamos la validación del entorno; queremos ser parte de una power couple que proyecte poder y estabilidad. No es solo interés material, es una estrategia de supervivencia social para destacar en un mar de perfiles promedio.

2. Ecodating: o la compatibilidad eco como filtro final

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Es rechazar a cualquier pretendiente que no tenga hábitos sostenibles o conciencia climática real. Si no recicla o consume fast fashion sin culpa, se va. Este trend nace de la ansiedad por ver el futuro del planeta como una amenaza real, por lo que elegir a una pareja que no comparta esta preocupación se siente como una traición a sus propios miedos. Psicológicamente, compartir el “activismo” crea un vínculo de intimidad mucho más fuerte que cualquier gusto musical.

3. Valencore: salud mental sobre la mesa

Se prioriza la transparencia emocional y la terapia desde el minuto uno. Es el fin de hacerse “la interesante” o la “chica sin dramas"; aquí se habla de traumas y límites en la primera cita. Venimos de décadas de reprimir emociones, esta tendencia es la respuesta rebelde a esa falta de honestidad. Detrás de esta tendencia está la necesidad de no querer perder tres meses descubriendo que él tiene problemas de apego no resueltos. Al poner los valores y la salud mental al frente, el cerebro reduce la incertidumbre y el riesgo de salir lastimada.

Lo que realmente importa en las relaciones actuales ya no es la “química explosiva” de las películas, sino la calidad del vínculo. Buscamos parejas que funcionen como socios: que tengan el mismo lenguaje terapéutico, que protejan nuestra energía y que, de ser posible, nos ayuden a construir una marca personal o un estilo de vida aspiracional.